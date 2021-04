V Boleslavi mám rodinu, Potěší mě, když budou zklamaní, že vyhrajeme my, říká třinecký Jaroměřský

„Je to už ale strašně dávno. Nicméně bych lhal, kdybych tvrdil, že to pro mě trochu zvláštní nebude. S hokejem jsem tam začínal, mám v tam skoro veškeré příbuzenstvo, kamarády.

I manželka má v okolí Boleslavi rodinu. Někteří z nich budou asi fandit soupeři, proto mě potěší, když budou zklamaní, že vyhrajeme my. Nejbližší rodina ale pochopitelně fandí nám," říká třinecký obránce.

V týmu Středočechů nakoukl v sezoně 2006/2007 do první ligy, extraligu ochutnal až o sedm let později v dresu Olomouce. „I proto zápasy Olomouci prožívám daleko více. Znám tam drtivou většinu kluků. Kluci, s nimiž jsem působil v mladoboleslavské juniorce, už asi ani hokej nehrají," směje se třinecký obránce.

„Přesto se na nadcházející sérii hodně těším. Ještě nikdy v kariéře jsem se nedostal tak daleko pro mě to je výzva. O tom sport je. O výzvách. Boleslav svou kvalitu má, ale to my také," říká Jaroměřský.

V základní části dohrál Třinec o jednu příčku výše, než jeho příští soupeř. S Mladou Boleslaví ale Oceláři prohráli všechny čtyři zápasy v sezoně. „Nevím, jak to mají ostatní kluci, ale v mojí hlavě tohle nehraje žádnou roli. Co bylo, to se maže. Začíná nový boj, jsme na stejné startovní čáře. Kdo doběhne do cíle dříve se dozvíme v nejbližších dnech," naznačuje obránce a věří, že třinecká defenziva bude stejně pevná, jako proti Brnu.

Radost hokejistů Třince.

Václav Šálek, ČTK

„V každém týmu jsou kvalitní hráči. Proti Kometě jsme chytali jejich šikuly, nyní budeme chytat jiné. Věřím, že je ulovíme a do ničeho je nepustíme. Respektujeme sílu Mladé Boleslavi a předpokládám, že to budou atraktivní zápasy s dobrým koncem pro nás," zdůrazňuje Jaroměřský.