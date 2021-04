HOKEJ ONLINE: Sparta přišla doma o náskok, Oceláři už slaví v semifinále první výhru

Po historicky nejkratších možných čtvrtfinálových sériích, kdy všichni semifinalisté zvítězili 4:0 na zápasy, dnes začíná boj o extraligové finále. Hodně vyrovnaný souboj se očekává v zápase Sparty s Libercem, v základní části si totiž oba týmy připsaly shodně po dvou vítězstvích.

Mladoboleslavští v základní části extraligy porazili Třinec ve všech vzájemných duelech, za výhodu to ale nepovažují. "Třinec je natolik zkušené mužstvo, že neočekávám, že by jim to lezlo do hlav," řekl kapitán Středočechů Martin Ševc.