Sparta vedla, pak přišel kolaps! Oceláři slaví v semifinále první výhru

Hokejisté Třince vyhráli v sobotním úvodním semifinále play off Tipsport extraligy nad Mladou Boleslaví 2:0 a ujali se v sérii vedení 1:0 na zápasy. Oceláři rozhodli o triumfu v prostřední dvacetiminutovce, kdy vstřelili při přesilovkách dvě branky. Vítězové Prezidentského poháru z pražské Sparty sice vedli doma nad Libercem po trefě Řepíka, jenže sotva se zápas zlomil do druhé poloviny, měli jasně navrch Tygři. Liberec dal pět branek a vede v sérii 1:0 na zápasy.

Jaroslav Vlach (vlevo) z Liberce střílí gól do sítě Sparty.

Hokejisté Sparty bojují v semifinále play off hokejové Tipsport extraligy s Libercem.

Třinečtí hokejisté rozhodli úvodní semifinále v prostřední třetině a to při přesilových hrách. Mladá Boleslav šla v úvodu druhé části hry do tří na 33 a 51 sekund. První výhodě dvou mužů v poli předcházelo vyloučení Kousala za sekání na Růžičku, který následně faul i potrestal. Třinecký kanonýr zakončoval do prázdné branky po Vránově pasu.

Vedení pojistil o chvíli později Michal Kovařčík tečí Freibergsovy střely od modré čáry. Domácí brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v letošní vyřazovací části.

Hokejisté Třince zleva Tomáš Kundrátek, brankář Ondřej Kacetl, Ralfs Freibergs a David Musil.

Vladimír Pryček, ČTK

Hokejisté Liberce zvítězilina ledě Sparty 5:1. Pražané na úvod série skórovali jako první, ale Bílí Tygři vývoj otočili, rozhodli čtyřmi góly ve třetí třetině. Z toho hattrickem se prosadil hostující útočník Jaroslav Vlach, jehož první branka ze 42. minuty byla i vítězná. Druhé utkání se odehraje v neděli opět v Praze a začne v 15 hodin.