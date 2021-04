Boleslav s Trávníčkem v sestavě vrátila Třinci úder. Jsem jen záplata, smál se zkušený útočník

„Měli jsme oproti prvnímu zápasu co zlepšovat. Chyběl důraz, dneska to bylo jiné. Vezeme si domů remízu 1:1 a to je nejdůležitější," vykládal zkušený útočník, který v jedenačtyřiceti letech teprve podruhé okusil, jaké to je zahrát si extraligový hokej v jiném než litvínovském dresu.

V sezoně 2005/2006 stihl šest zápasů základní části a dvě v play off v dresu Zlína, nyní poprvé oblékl dres Mladé Boleslavi. Na extraligový led se vrátil poprvé od loňského března. „Je to pro mě čest, že mě kluci oslovili, jestli bych nebyl v záloze, kdyby potřebovali pomoct," vykládal extraligový mistr ze sezony 2014/2015, který Severočeši získali po finálovém vítězství právě nad Třincem.

Loni v létě s ním Litvínov, v jehož dresu odehrál přes tisíc extraligových duelů, rozvázal smlouvu a Trávníček si šel prodloužit hokejový život do první ligy. Dohodl se na kontraktu v Ústí nad Labem a v jeho dresu si letos zahrál i play off Chance ligy proti Vsetínu.

Hráči Mladé Boleslavi se radují z druhé branky. Vlevo brankář Třince Ondřej Kacetl.

Petr Sznapka, ČTK

„K Boleslavi jsem se přesunul asi tři dny poté, co jsme vypadli. Snažil jsem se udržovat, ale zápasové tempo je o kousek výše. První třetinu jsem se hodně rozdejchával, pak jsem se už cítil docela dobře. S každým dalším střídáním to bylo lepší," popisoval zkušený útočník, který se do zápasového tempa vrátil po zhruba třítýdenní přestávce.

Že je ale stále dostatečně rychlý prokázal před třetí brankou Mladé Boleslavi, kdy projel do útočného pásma o malinko rychleji než střelec David Bernad. Čárový rozhodčí ale přestupek proti pravidlům přehlédl. „Snažil jsem se co nejrychleji dostat do brány. Jestli to byl ofsajd, tak to je škoda," krčil rameny Trávníček, jemuž trenéři našli místo ve čtvrté řadě vedle Davida Ciencialy a Joony Jaaskelainena. Nahradil Valentina Claireauxe.

„Rozhodli jsme se pro tuto sestavu. Je play off, nebudeme říkat proč jeden hraje a druhý ne. S Michalem jsme maximálně spokojení, stejně jako dneska se všemi hráči na ledě. Odvedl přesně to, co jsme po něm chtěli, a tak by to mělo vypadat při každé změně v sestavě," řekl trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera.

Řekl si střelec 144 extraligových gólů o pokračování i v domácích odvetách? „To není otázka na mě. Já jsem jen záplata, když je potřeba vypomoct, nebo zalepit díru v sestavě," smál se Trávníček.