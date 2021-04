Olomouc si pojistila dvě opory

Ondrušek začne v olomouckém áčku už sedmnáctou sezonu, z týmu si odskočil jen do Vítkovic v ročnících 2011/2012 a v tom následujícím, kdy Hanáci ještě nepůsobili v extralize. Uplynulá sezona byla pro olomouckého odchovance tou nejpovedenější v extralize, když překonal svůj bodový rekord z ročníku 2012/2013 - v 52 utkáních základní části nasbíral 24 bodů za devět gólů a 15 asistencí a byl nejproduktivnějším obráncem Kohoutů.

„Jirka Ondrušek měl fantastickou sezonu. Řekl bych, že to letos byl náš nejlepší obránce co se týká produktivity i hry dozadu. Je to velká osobnost a jsme rádi, že tu bude pokračovat. Jirka je náš odchovanec, je tu odmalička a jsme rádi, že tu takový hráč hraje pořád," řekl trenér Jan Tomajko.

Centra Knotka čeká v dresu Olomouce už devátá sezona v řadě, nikde jinde předtím v extralize nepůsobil. V uplynulém ročníku zaznamenal v 46 duelech základní části 23 bodů za 12 branek a 11 nahrávek.

Zleva Roman Vráblík z Plzně a Jan Knotek z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

„Má v kabině velký vliv. Je to hráč, na kterého se spoléháme v přesilovkách i v oslabeních. Pro soupeře je svou hrou velmi nepříjemný. I u něj jsme měli velký zájem, aby v Olomouci pokračoval. Honza měl ale problémy se zraněním a je potřeba, aby se do toho dostal, udělal pořádnou letní přípravu a mohl pořádně trénovat, protože jeho hra je založena na fyzičnu, a to on teď potřebuje zlepšit. Doufáme, že jakmile to zlepší, bude ještě prospěšnější pro mužstvo," uvedl Tomajko.