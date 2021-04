Ml. Boleslav

Dvě trefy v úvodní třetině nasměrovaly hokejisty Třince k triumfu na mladoboleslavském ledě. Oceláři vyhráli třetí bitvu semifinále play off 3:1 a v sérii vedou 2:1 na zápasy.

Vydařený nástup Slezanů určil ráz celého duelu. Kanaďan Rodewald procedil puk mezi Růžičkovými betony, když dostal zpoza branky krásný puk od Michaela Špačka. „Podíval jsem se okolo sebe a viděl jsem, že byl Jack celkem volnej. Tak jsem se mu snažil trefit hokejku a naštěstí to vyšlo," popisoval v rozhovoru pro Českou televizi svoji důležitou asistenci 23letý útočník.

Boleslavským se vrátil do sestavy Francouz Claireaux, jenže v první třetině se jim nedařilo dostat do potřebného tlaku. Kousalovu teč i Strnadův pokus zneškodnil Kacetl. Gól tak padl znovu do jejich sítě, když Slezané ukázali tradiční sílu v přesilovkách. Využili hned první v zápase, když Růžička po pasu Stránského střelou zblízka zamířil po ledě přesně k levé tyči.

Zleva Mitchell Fillman z Mladé Boleslavi a Michal Kovařčík z Třince.

Kateřina Šulová, ČTK

Středočeši se snažili o kontaktní zásah, který přišel. Šťastný v prostřední části pěknou ranou snížil, jenže hosté si vzali dvoubrankové vedení zpět. Růžička ještě v úniku neuspěl, těsně před druhou přestávkou ale z dorážky dopravil kotouč do sítě Roman a Varaďova parta už náskok nepustila. Stránský sice v závěru, když to Boleslavští zkusili na ledě v šesti, místo prázdné branky trefil jen tyč a jeho další pokus byl zablokovaný. Odkrytou klec minul vzápětí i brankář Kacetl, jenže Slezanům to vůbec nevadilo.

Po středečním vítězství je dělí od postupu dva kroky. Čtvrtý duel je na programu ve čtvrtek od 19 hodin znovu na ledě Bruslařů.