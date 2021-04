Liberec drtí Spartu v přesilovkách. Klapalo nám to v nich, libuje si Pan asistent Lenc

Přesilovky v play off rozhodují, tvrdí stará pravda. V semifinále mezi Libercem a Spartou se zatím naplňuje do puntíku! Ve třetím zápase série Bílí Tygři potrestali hned tři fauly hostů. Skóre otočili z 0:2 na 3:2 a získali mečbol. Ve čtvrtek mohou sérii ukončit.

Severočeši vstřelili v početní výhodě vítězi základní části ve třech zápasech půltucet branek z celkových jedenácti, tedy o jednu více než za rovnovážného stavu.

„Dnes jsme si to přesilovkami de facto vyhráli. Potvrdilo se na sto procent, že si v nich můžeme v zápase pomoci. Jsem strašně rád, že nám to v nich klapalo a povedlo se nám dát tři góly," pochvaloval si Radan Lenc.

Liberecký útočník byl u všech šesti vstřelených gólů v početní výhodě v semifinále proti Spartě. Šestkrát asistoval. V prvním zápase jednou, ve druhém dvakrát a v zatím poslední bitvě o mečbol rovnou třikrát.

„Máme ohromnou vnitřní sílu a výborného týmového ducha, což jsme v dnešním zápase zase potvrdili. Jsem strašně rád, že jsme se za stavu 0:2 nerozklepali, bojovali dál a povedlo se nám utkání překlopit na naši stranu. Rozhodně to svědčí o tom, že tým je zdravý. Bojuje se o každý centimetr ledu, o každou branku a vítězství," těšilo Lence, jehož střelu ve třetí minutě prodloužení tečoval do branky Gríger a bylo rozhodnuto.

„Sehráli jsme velice špatné oslabení, ve kterých jsme dostali tři góly a udělali jsme i pár zbytečných faulů," litoval kouč Sparty Miloslav Hořava. A to ještě v první třetině jednu trefu v přesile rozhodčí vzali Musilovi pro nedovolené bránění brankáři, když hosté využili trenérskou výzvu.

Již zítra mohou Lenc a spol. se svými parťáky poslat vítěze základní části v nejrychlejším možném čase na dovolenou. „Ale už ve čtvrtfinále s Hradcem Králové jsme vedli 3:0 a poslední zápas nám ukázal, že si to nemůžeme jen tak odklepat s tím, že nám Hradec poslední výhru daruje jako na zlatém podnose. Myslím, že o Spartě to platí dvojnásob. Rozhodně nechtějí sezonu ukončit v semifinále 0:4 na zápasy. Všichni si jsou vědomi toho, že dokud nevyhrajeme čtyřikrát, sezona nekončí," varoval Lenc před předčasným jásotem.

Liberec porazil Spartu od roku 2016 v play off v devátém zápase v řadě a pokud šňůru natáhne na deset, postoupí do finále. „Uděláme vše pro to, abychom tuhle sérii natáhli," uzavřel český reprezentant.