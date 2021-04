Po vyrovnání jsme hráli ustrašeně, už nemáme kam uhnout, burcuje Řepík na hraně propasti

„Bohužel už nemáme kam uhnout. Musíme vyhrát a sérii prodloužit," burcuje kapitán Sparty Michal Řepík. „Bude to samozřejmě obrovsky těžký, ale nikoli nemožný. Jsou týmy, které to otočily. Poslední krok je nejtěžší a nám nezbývá nic jiného než vyhrát. Když budeme hrát tak jako v první polovině zápasu, budeme schopní vrátit to zpátky do Prahy," zmiňuje Řepík třetí duel, ve kterém se vítězové základní části dostali poprvé v sérii do vedení o dva góly, jenže slibný náskok v oslabení ztratili a padli ve třetí minutě prodloužení.

„Z naší strany šlo v sérii o nejlepší utkání. Řekl bych, že v první půlce zápasu jsme byli lepším týmem, byli jsme na koni, hráli dobře. Ale udělali jsme fauly, nechali se vyloučit a oni nás od půlky druhé třetiny zatlačili. Špatně jsme nakládali s pukem, nevyhazovali jsme ho ze třetiny. Neubránili jsme tři přesilovky, a to zlomilo celý zápas," hodnotí třetí porážku v řadě lídr Sparty, který mohl poslat parťáky ve třetí třetině opět do vedení, Kváču však z trestného střílení nepřekonal.

„Věděl jsem dopředu, co udělám. Chtěl jsem se dostat za něj, vybruslil mě a už jsem to za něj pořádně dostat nestačil. Měl jsem to už na dlouhou hokejku, tím pádem jsem nemohl puk přes beton zvednout. Je to škoda. Kdybych dal gól, třeba by byl výsledek jiný a mohli jsme vyhrát. Nepodařilo se," popisuje neúspěšný nájezd.

Dávid Gríger (vlevo) z Liberce střílí rozhodující gól v prodloužení, přihlíží brankář Sparty Matěj Machovský.

Radek Petrášek, ČTK

Nezalekli se sparťané se slibným náskokem možné výhry? „Jak srovnali na 2:2, báli jsme se o výsledek a možná hráli trochu ustrašeně. Puk nám sjížděl z hokejek. Když jsme ho potřebovali vyndat ze třetiny, nedařilo se nám to, bylo to kostrbatý. Bohužel... Oni mají výborný tým. Čím víc času budeme trávit v naší třetině, tím větší šanci jim budeme dáváme," poznamenal už i směrem ke čtvrté bitvě. Tentokrát už o vše.

Před pěti lety v dresu Tygrů pomohl rozjet úspěšnou devítizápasovou šňůru Bílých Tygrů proti Spartě v play off. Posledních šest zápasů však odehrál na opačné straně a ve čtvrtek má poslední šanci černou řadu utnout.