Musil kousal první prohru těžce. Určitě se nehroutíme, slibuje liberecký kapitán Jelínek

Liberecký šikula Adam Musil působil po své první prohře v play off v kariéře hodně zkroušeně, to velezkušený kapitán Liberce Petr Jelínek jich zažil už spoustu a z vysoké domácí porážky 0:5 se Spartou až tak velkou tragédii nedělal. Ostatně Bílí Tygři v sérii stále vedou 3:1 na zápasy a mají ještě dva mečboly.

„Určitě se nehroutíme. Jde jen o jeden zápas. V prvním u nich jsme jim taky dali 5:1. Nevyšel nám jeden zápas a v neděli je další," řekl liberecký kapitán, podle něhož čtvrtou partii rozhodla už první třetina.

„Prohráli jsme ji 0:3. Zbytečně jsme jim darovali první dva góly. Pak už se to sypalo a celý zápas jsme tlačili do kopce," zhodnotil Jelínek vysokou prohru. „Věřili jsme však do poslední chvíle, že zápas ještě zvládneme. I když po čtvrtém a pátém gólu už to bylo těžký. Nebylo to tentokrát úplně ono, Spartě se to odráželo a my jsme tlačili do kopce," zopakoval.

To jeho parťák Adam Musil hrající své první play off slova hledal těžko. Vyhrát chce každý zápas. „Byli dnes lepší," shrnul utkání stručně. „Už se soustředíme na neděli. Konec, co bylo, to bylo," upínal se již k další bitvě. „Dali nám pět gólů, lepší byli ve všem," zhodnotil.

Brankáře jsme v tom nechali plavat

Prohra ho zkrátka viditelně štvala. I kvůli gólmanovi Petru Kváčovi. „Kvůli Kvakymu mě to hodně mrzí. Předvádí výborné výkony a nechali jsme ho tam takhle plavat. Předvádí neskutečné výkony a my jsme ho v tom nechali. Příští zápas musí být větší pracovitost, intenzita a vůle, kterou jsme neměli," poznamenal po pětigólovém přídělu.

Může „bůro" Kváču v dalším průběhu série poznamenat? „Petr je úplně v pohodě. Není to poprvé, co dostal pět gólů. Každý gólman se s tím popere. Petr podává výborné výkony celou sezonu a platí to i pro play off. Myslím, že jeden zápas ho určitě nerozhodí," říká opět s nadhledem kapitán Jelínek.

Zleva Jan Buchtele ze Sparty a brankář Liberce Petr Kváča.

Radek Petrášek, ČTK

Sparta ve čtvrtém utkání v sérii uspěla i díky ubráněným přesilovým hrám, ve kterých v prvních třech bitvách Bílí Tygři udeřili hned šestkrát. „Přeci jen jsme spolu hráli už čtvrtý zápas. Všechny týmy mají v dnešní době videa, pouští si je. Myslím, že máme načtený my je i oni nás a už je to přeci jen o kreativitě hráčů a jejich dovednosti," poznamenal Jelínek, který se spoluhráči v letošním play off poprvé střelecky neprosadil.

Tygry vynuloval Matěj Machovský. „Vůbec jsme nešli do brány, vůbec jsme mu to neudělali těžký, spíš je to o nás," uzavřel jeden z nejzkušenějších hráčů Liberce. Série pokračuje v neděli na ledě Sparty.