Vlasák: Budoucnost Gulaše není dořešená, čekáme na vyjádření Českých Budějovic

Budoucnost kapitána plzeňských hokejistů Milana Gulaše je stále nedořešená. Už delší dobu se spekuluje o návratu lídra Západočechů do mateřských Českých Budějovic a sportovní manažer a nově také asistent trenérů Škody Tomáš Vlasák potvrdil, že obě strany jsou v kontaktu. O Gulašově přesunu na jih Čech ale podle něj rozhodnuto není. Cestu zpět do plzeňského týmu načal po vážném zranění slovenský obránce Peter Čerešňák.

Pětatřicetiletý českobudějovický rodák Gulaš odehrál v plzeňském dresu poslední čtyři sezony po návratu ze Švédska. Přestože v základní části končícího ročníku zaznamenal o dvacet bodů méně v porovnání se sezonou 2019/20, kdy potřetí za sebou ovládl bodování extraligy, i tak byl v dlouhodobé fázi suverénně nejproduktivnějším hráčem týmu díky 56 bodům (21+35) ve 47 zápasech.

Pro Jihočechy, jimž první sezona po návratu mezi elitu vůbec nevyšla, by byl vítanou posilou. "Hotové to zatím není. V kontaktu s Českými Budějovicemi jsme a mohu potvrdit, že jejich zájem přetrvává. Teď se bavíme o nějaké finanční stránce, protože není tajemstvím, že Milan tady má smlouvu ještě na další rok. Pravdou je, že rozhodnutého zatím nic není a čekáme na vyjádření Budějovic, jak se k tomu postaví," řekl dnes v online rozhovoru s novináři Vlasák.

Útočník Milan Gulaš na tréninku plzeňského týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

Osmadvacetiletý Čerešňák si koncem února vážně poranil koleno. Do letní přípravy už by ale měl zasáhnout. "Chodí s (kondičním trenérem) Honzou Snopkem a fyzioterapeutem trénovat, je v posilovně skoro denně, myslím, že ten zdravotní stav se hodně lepší," přiblížil Vlasák.

Milan Gulaš z Plzně vstřelil na ledě Sparty dva góly.

Vlastimil Vacek, Právo

"Letní přípravu by měl Peter stihnout, jen zatím nevíme, v jakém módu. Jestli rovnou začne naplno, nebo jaká tam budou omezení v souvislosti se zraněním, které měl. Všechno to ještě všichni společně probereme. V posilovně ho každopádně nic neomezuje, myslím, že jde všechno dobře a doufejme, že to bude tak pokračovat i dál," přál si Vlasák.

Start přípravy na novou sezonu, v níž budou chtít Plzeňští pod novými trenéry Václavem Baďoučkem a Milošem Říhou odčinit letošní vyřazení už v předkole play off s Olomoucí, má klub naplánovaný na 3. května. Na led pak půjdou Indiáni koncem července.