Hokejisté Sparty odvrátili i druhý mečbol Liberce na postup do finále play off extraligy a snížili stav série na 2:3 na zápasy. V tom nedělním pátém Pražané ještě necelých šest minut před koncem základní hrací doby prohrávali, Horák ale poslal zápas do prodloužení, v němž v 81. minutě rozhodl o vítězství domácích kapitán Řepík. Šestý duel je na programu v úterý na ledě Bílých Tygrů.