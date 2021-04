I třetí lichý zápas vyhrál Třinec. Nastoupili jsme jako lajdáci a tohle je výsledek, durdil se útočník Kotala

Třinec i v pátém utkání vstřelil gól jako první. Potřetí v sérii si vedení nenechal vzít. „Naše vstupy do zápasů nejsou dobré, ale zatím se nám to nedaří změnit. To, že nám znovu začátek nevyšel, nasměrovalo zápas jedním směrem. Třinec byl ale tentokrát celý zápas lepší," připustil asistent trenéra Mladé Boleslavi Pavel Patera.

„Před každým zápasem si říkáme, že teď už musíme hrát naplno hned od začátku, ale zase tam nastoupíme jako lajdáci a tohle je výsledek," zlobil se útočník Jakub Kotala. Autor pěti gólů v předkole proti Pardubicím se proti Třinci zatím nedokázal střelecky prosadit. V pátém utkání série domácího brankáře střelou vůbec neohrozil.

Zleva brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička a Petr Vrána z Třince, který mu dává gól.

Vladimír Pryček, ČTK

Přestávková bouře nepomohla

Nepomohla ani vzrušená debata týmu po první třetině. „Něco jsme si tam mezi sebou řekli, chtěli jsme to nakopnout, ale dneska jsme neměli sílu, abychom to zvrátili. Byli jsme tentokrát jednoznačně horší. Kromě výkonu Růži (Jana Růžičky) tam nebylo nic, za co bychom si zasloužili vyhrát," připustil Kotala.

Oceláře za třetí výhrou v sérii táhli střelečtí debutanti letošního play off. Na trefu ostříleného kanonýra Martina Růžičky z první části navázali ve druhé třetině prvními góly centři první a třetí útočné řady Petr Vrána a Michael Špaček. „Jsou to oba špičkoví hráči. Špagr (Špaček) toho má ještě spoustu před sebou, Havran (Vrána) naopak oplývá velkými zkušenostmi a když se do šance dostane, tak ji většinou promění. Jejich góly pomohly k tomu, že jsme mohli naplnit náš plán, se kterým jsme do zápasu šli," říkal nejlepší třinecký střelec v play off Martin Růžička. Šesté utkání série se hraje v úterý v Mladé Boleslavi od 17 hodin.

Zatímco všechny liché duely ovládl Třince, sudé zápasy série zatím vždy pro sebe získali hokejisté Mladé Boleslavi. „Není na co čekat, musíme teď za sebou dvakrát vyhrát. Jiná cesta pro nás není. Ale Třinečtí nejsou hloupí, vědí, co je naší silnou stránkou a dobře si to hlídají. Bude to znovu velký boj," upozornil odchovanec havířovského hokeje Jakub Kotala.