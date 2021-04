Liberec zuří, cítí se poškozen! Dneska to na Spartě nebylo fér, čílí se Kváča a rýpl si i Augusta

Gesto zmaru brankáře Sparty Matěje Machovského poté, co Liberec otočil skóre pátého utkání semifinále play off.

„Cítím se, jako kdybych měl staršího bratra, který má dnes narozeniny a já jsem trošku utiskovaný, že ten den je dneska jeho. Protože se mi zdá, že to dneska nebylo fér," vyprávěl třiadvacetiletý gólman několik desítek minut po skončení duelu při online tiskové konferenci s novináři.

Jeho zloba nesměrovala ke klíčovému momentu celé bitvy. Ten byl pořádně dramatický. Sobotka nejprve v přesilovce trefil tyč, a přestože sparťané na ledě už zvedali ruce nad hlavu, hrálo se dál. V pokračující akci Řepík tečoval Košťálkovo nahození a bylo hotovo.

Hokejisté Sparty oslavují vítězství nad Libercem v pátém semifinálovém duelu.

Michaela Říhová, ČTK

„Sobotkovu střelu jsem vyrazil ramenem a slyšel tyčku. Myslel jsem, že je to gól, kouknul jsem se na rozhodčího, který ale rozpažil. Pak ale přišel gól po teči Řepíka. Všechna čest, jak to tečoval. Bylo to dobře sehrané, klobouk dolů," ocenil pohotovost kapitána domácích Kváča. Jeho hněv mířil na předchozí momenty. Na to, jak byly ze strany arbitrů posouzeny.

„Nebudu říkat vysloveně nějakou situaci, protože se to ve mně pořád vaří. Proste vyhrocený zápas. Jestli se na to někdo koukal, tak si může udělat obrázek sám," mávnula rukou liberecká brankářská jednička, která si v neděli připsala 38 úspěšných zákroků.

Kváča nejspíš narážel zejména na situaci z 80. minuty. Sparťan Sukeľ před svou brankou zasáhl do obličeje Birnera, který zůstal v předklonu v bolestech. Rozhodčí Jeřábek s Pešinou ale nevylučovali. O pár sekund později však poslali na trestnou lavici za faul libereckého Lence a Sparta svou šestou přesilovku v zápase využila a vyhrála 3:2.

Radost hokejistů Sparty z výhry v pátém utkání semifinálové série s Libercem.

Michaela Říhová, ČTK

A zloba cloumala i s libereckým hlavním trenérem Patrikem Augustou. „Jsem hrdý na náš výkon, na výkon hráčů. Bohužel to nedopadlo, jak jsme si přáli. Sparta dokonale využila výhodu domácího prostředí se vším všudy. Nemůžu se k pánům v pruhovaném vyjadřovat," říkal emotivně Augusta a připomínal tak, že aktéři duelu mají v den zápasu výkon rozhodčích zapovězeno komentovat.

„Ale když se podívám na statistiku zápasu, tak od našeho vyrovnávacího gólu měla Sparta snad pět přesilovek (ve skutečnosti jich Sparta po gólu Liberce na 1:1 ve 39. minutě měla čtyři, celkový poměr vyloučených nakonec byl 3:6 - pozn. aut.). Přesilovky tato utkání rozhodují a oni toho využili," prohlásil Augusta.

Trenér Liberce Patrik Augusta na střídačce.

Vlastimil Vacek, Právo

Liberec tak neproměnil ani druhý postupový mečbol a v sérii vede už jen 3:2 na zápasy. Třetí pokus na ukončení série bude mít v úterý na domácím ledě. „Jedeme dál, série ještě nekončí. Budeme se ji snažit doma ukončit. Musíme se z toho oklepat, hodit to za hlavu. Když nám někdo dal takovou příležitost, tak proč ji nevyužít," hlásí Kváča.

„Musíme se s tím porvat, je to super série, super zápasy. Teda až na pár momentů... Pořád vedeme, ale musíme jít zápas od zápasu," doplnil liberecký gólman.

Naděje žije. Roman Horák ze Sparty (uprostřed) vyrovnává stav utkání s Libercem.

Michaela Říhová, ČTK

„Tlak je pořád na Spartě. Vedeme 3:2, hrajeme doma. Věřím, že jsme natolik silní, že se nachystáme na úterý," věří Augusta, že Liberec porážka v druhém prodloužení psychicky nepoznamená.