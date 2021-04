Liberec pyká za kritiku rozhodčích po zápase na Spartě! Bílí Tygři zaplatí i za absenci respirátorů

Trenér Liberce Patrik Augusta během utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

„Jsem hrdý na náš výkon, na výkon hráčů. Bohužel to nedopadlo, jak jsme si přáli. Sparta dokonale využila výhodu domácího prostředí se vším všudy. Nemůžu se k pánům v pruhovaném vyjadřovat," kritizoval Augusta výkon hlavních rozhodčích Pešiny s Jeřábkem, přestože jejich jména konkrétně neuvedl.

"Když se podívám na statistiku zápasu, tak od našeho vyrovnávacího gólu měla Sparta snad pět přesilovek (ve skutečnosti jich Sparta po gólu Liberce na 1:1 ve 39. minutě měla čtyři, celkový poměr vyloučených nakonec byl 3:6 - pozn. aut.). Přesilovky tato utkání rozhodují a oni toho využili," dodal Augusta.

„Vzhledem k tomu, že při výrocích došlo k porušení ustanovení herního řádu soutěže ukládajícího klubům povinnost zajistit, aby nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačního týmu nebo funkcionářů jakkoli, přímo či nepřímo, nehodnotil v den utkání ve sdělovacích prostředcích výkon nebo rozhodnutí rozhodčích, potrestal Josef Řezníček Liberec finanční pokutou ve výši 10 tisíc korun," stojí v tiskové zprávě hokejového svazu.

Brankář Liberce Petr Kváča krotí puk v duelu se Spartou.

Michaela Říhová, ČTK

S výkonem sudích v nedělním utkání nebyl spokojený ani brankář Bílých Tygrů Patrik Kváča. „Cítím se, jako kdybych měl staršího bratra, který má dnes narozeniny a já jsem trošku utiskovaný, že ten den je dneska jeho. Protože se mi zdá, že to dneska nebylo fér. Nebudu říkat vysloveně nějakou situaci, protože se to ve mně pořád vaří. Proste vyhrocený zápas. Jestli se na to někdo koukal, tak si může udělat obrázek sám," prohlásil mimo jiné.

V jeho případě Řezníček Liberci pokutu neudělil. Kváćovým chováním po rozhodující trefě kapitána Sparty Řepíka v 81. minutě duelu se však zabýval předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík.

Zleva Jan Buchtele ze Sparty a brankář Liberce Petr Kváča.

Radek Petrášek, ČTK

A libereckému brankáři udělil napomenutí. „Po uznání rozhodující branky nepřípustně gestikuloval vůči rozhodčím a následně roztříštil svoji hůl o hrazení u hráčské lavice, čímž se dopustil přestupku nesportovní chování," vysvětlil šéf disciplinárky. Při udělení napomenutí přihlédl k faktu, že Kváča nebyl v uplynulých dvou letech za podobný přestupek trestán.

Ujčík řešil i porušení podmínek stanovených pro konání významných sportovních akcí nebo soutěží, kterého se Liberec dopustil tím, že třetímu semifinálovému utkání se Spartou přihlížely ve VIP sektoru osoby bez prostředků k ochraně dýchacích cest.

Roman Horák ze Sparty (uprostřed) vyrovnává stav pátého semifinálového utkání s Libercem.

Michaela Říhová, ČTK

„Vzhledem k tomu, že uvedená skutečnost byla prokázána fotografiemi zveřejněnými ve sdělovacích prostředcích, byl Liberec potrestán finanční pokutou ve výši 5 tisíc korun za porušení stanov, řádů a předpisů Českého svazu ledního hokeje, uvedl Ujčík s tím, že povinnost ochrany dýchacích cest je součástí závazných podmínek pro pořádání významných sportovních akcí a soutěží stanovených ministerstvem zdravotnictví a na ně navazujícího rozhodnutí prezidenta hokejového svazu Tomáše Krále.

Napomenutím pak Ujčík potrestal obránce Komety Michala Barinku, který se nesportovního chování včetně vulgárního pokřikování na rozhodčí dopustil po uloženém menším a osobním desetiminutovém trestu ve čtvrtém čtvrtfinálovém duelu Brna s Třincem.