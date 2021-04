Brankář Lukáš, obránce Škůrek a útočník Nahodil prodloužili smlouvy s Olomoucí

"Podařilo se nám udržet další hráče. Jsou to kluci, kteří jsou v Olomouci zvyklí. A je to další kamínek do mozaiky skládání mužstva na příští sezonu," řekl klubovému webu generální manažer Olomouce Erik Fürst.

Sedmadvacetiletý Lukáš v uplynulé sezoně odchytal 20 utkání s průměrem 3,28 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 90,21 procenta. Odchovanec Olomouce má v extralize na kontě i za Spartu a Mladou Boleslav celkem 124 duelů, drží si v nich průměr 2,75 gólu na utkání a úspěšnost 91,14 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto.

Kohouti si zajistili pro nadcházející ročník služby dalších tří hráčů, a to po jednom na každém postu!😍 Do branky bude nadále připraven naskočit Jan Lukáš.🥅 V defenzívě se budou moci spolehnout na odchovance Davida Škůrka.💪 V útoku pak pokračuje Lukáš Nahodil.🏒 #VšeciSpolu🐓 pic.twitter.com/yRKQtb3A6J — HC Olomouc (@hcolomouc) April 13, 2021

Stejně starý Škůrek v tomto ročníku zaznamenal ve 42 duelech včetně play off dvě branky a šest asistencí. V 265 startech v nejvyšší soutěži výhradně za mateřskou Olomouc si připsal 78 bodů (28+50).

Dvaatřicetiletý Nahodil byl s 29 body za 11 gólů a 18 asistencí z 59 utkání včetně play off druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Janem Káňou. Odchovanec Třebíče hrál v extralize také za Pardubice, Kometu Brno a Mladou Boleslav a na kontě má celkem 474 utkání a 213 bodů (102 +111).