Velkolepý obrat se v semifinále play off extraligy hokejistům Sparty dokonat nepodařilo, takže i nadále platí, že ve vyřazovací části tuzemské nejvyšší soutěže ještě nikdo nedokázal otočit sérii z 0:3 na zápasy. Pražané v rozhodujícím sedmém utkání prohráli doma s Libercem 1:2 a Bílí Tygři tak počtvrté v historii postoupili do finále. To začíná v neděli a Severočeši jej začnou venku – buď v Třinci, nebo Mladé Boleslavi. Sparta tak i popáté prohrála rozhodující sedmý zápas a jako největší favorit na titul končí v semifinále a musí vzít zavděk bronzem.