Euforie Tygrů! Trochu pocit jako na drogách, líčí Kváča po vyřazení Sparty

„Postupu jsem uvěřil až minutu po poslední sekundě zápasu. Myslel jsem, že bude další utkání. Pak ale za mnou přijeli kluci, že jsme ve finále. Říkám, cože? Až když všichni trenéři, kustodi a další vběhli na led, teprve jsem uvěřil, že jsme tam,“ zářil štěstím liberecký brankář Petr Kváča, jenž předvedl výborný výkon a celkově kryl devatenáct střel.

Severočeši ukázali velkou psychickou odolnost. Tři neproměněné mečboly v sérii je nesrazily, ani poslední dva nezdary v prodloužení. V O2 areně šli brzy do vedení, když přitom dvakrát odvedl penzum práce Petr Jelínek. V 8. minutě uvolnil Vitáska, který ranou na bližší tyč rozvlnil síť. V prostřední části pak podobným způsobem vyzval ke skórování Najmana, jenž procedil kotouč mezi Machovského betony. „Viťas na mě houknul, jenom jsem se podíval a prohodil mu to mezi nohama Ondry Němce. Při druhém gólu jsem čekal, až Najmič najede za beka, abych mu puk mohl dát,“ líčil liberecký kapitán.

Adam Najman (vzadu) se raduje z druhého gólu Liberce.

Michal Kamaryt, ČTK

Pražané dokázali na začátku třetí části snížit, ale soupeři cestu do finále už nezatarasili. Liberečtí tak odmítli smutný zápis do historie, aby se stali prvním mužstvem v českém play off, které by ztratilo vedení v sérii 3:0 na zápasy. „Noviny a média během play off moc nečtu, zbytečně se to někdy nafukuje. Ale myslím, že tlak byl dneska na nich, protože nás dorovnali v sérii na 3:3 a hráli rozhodující duel doma. Mysleli si, že to mají hotový, ale neměli,“ hřálo 36letého centra.

Bylo jisté, že cesta tygří smečky pod Ještěd bude veselá a v autobuse poteče lahodný mok. „Dám si maximálně čtyři piva a půjdu spát. Žádné velké slavení. Pokecáme a jdeme dál,“ ujišťuje Jelínek. „Já moc nepiju, ale asi si dvě nebo tři piva na oslavu otevřu, ale pak si půjdu oddechnout a zregenerovat. Sezona ještě nekončí,“ přitakal Kváča.

Martin Jandus (vlevo) a Miroslav Forman ze Sparty před libereckou bránou.

Michal Kamaryt, ČTK

Pro libereckou jedničku v masce šlo o životní chvíli. „V tuhle chvíli jo,“ pokyvoval. Třiadvacetiletý gólman velikou tíhu zodpovědnosti zvládl na jedničku a poprvé v kariéře si zachytá extraligové finále. „Já tyhle momenty miluju, proto hokej dělám. Nevyměnil bych ho za nic na světě. Být v klidu i v extrémních chvílích, to je trochu pocit, jako být na drogách. Když se uklidníte a padne poslední sekunda, zjistíte, že jste strašně šťastnej, a můžete si to užívat,“ rozplýval se nadšením.

Liberečtí po dvou letech znovu vyrazí do boje o Masarykův pohár, na dálku vnímají podporu i ostříleného beka Ladislava Šmída, který po operaci už do letošní sezony nezasáhne. Se spoluhráči je ovšem v neustálém kontaktu. „Máme společnou skupinu, do který nám občas něco napíše. Třeba teď motivační řeč, je furt s námi,“ prohlásil Jelínek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>