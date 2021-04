Augusta po postupu přes Spartu: Hráči podali výkon na hraně svých možností

Sedmý zápas jste vyhráli 2:1 a celou semifinálovou sérii 4:3 na zápasy. Jak ji hodnotíte?

Vynikající série proti nejlepšímu týmu základní části. V každém utkání jsme viděli kvalitní hokej. Rozhodovaly maličkosti. Třikrát došlo na prodloužení, jediná kaňka je, že to nemohli vidět diváci v arénách.

Jak složité bylo udržet hráče v hlavách poté, co jste ztratili se soupeřem tři mečboly?

Samozřejmě těžký to bylo, ale v kariéře každého hokejisty je sedmej zápas něco, co si bude pamatovat minimálně do konce kariéry a podle mě do konce života. Hráči si ho chtěli pamatovat v dobrém a dneska to ukázali.

Zápas o všechno se vám musí hodnotit báječně...

Od první do poslední minuty jsme podali velice koncentrovanej výkon. Zastupovali jsme jeden druhého, velice dobrá defenziva podpořená gólmanem... Hráči si za tím šli a patří jim obrovský respekt a dík do kabiny. Podali výkon na hraně svých možností.

Sparta měla v základní části skvělé přesilovky. Bylo klíčové, že jste jejích silnou zbraň dokázali eliminovat? V celé série využila pouze tři...

Jednoznačně. Říkal jsem před sérií, že rozhodnou speciální týmy a gólmani. Udrželi jsme nejlepší přesilovku ligy, což byl jeden z důležitých klíčů k vítězství.