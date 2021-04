Čeká nás velice těžký soupeř, finále bude opět šichta, říká střelec Třince Růžička

Svůj výkon může berounský rodák ještě vylepšit. V pátém extraligovém finále kariéry si může připsat čtyři vítězné branky. Když to zvládne, bude mít jistotu, že získá čtvrtý mistrovský titul (v roce 2006 v dresu Sparty, v letech 2011 a 2019 s Třincem). Opakování zatím posledního finálového souboje s Libercem z před dvou let začíná v neděli v Třinci (od 18 hodin).

Ve se znovu utkáte s Libercem, jaký to bude letos soupeř?

Liberec je ohromně těžký soupeř. Už hodně let hraje v Česku na špici, většinou je v play off ve finále. Čeká nás velice těžký soupeř, bude to opět šichta.

Mezi sedmým zápasem semifinále a startem finále máte jen dva volné dny. Bude těžké se nachystat?

Myslím, že to moc těžké nebude, přeci jen jde o finále. To se nehraje pořád. Určitě dobře zregenerujeme a v neděli budeme připravení.

Říkal jste, že i finále bude šichta. Jak moc vás unavily zápasy proti Mladé Boleslavi?

Byl to boj, v sedmém utkání šlo o hodně. Oba týmy si to dobře uvědomovaly. Nakonec rozhodl gól v přesilovce, pak se nám to povedlo ubojovat. Byť kotouč létal kolem branky a dvakrát zazvonil na tyčku, kluci v čele s Kácou (brankářem Ondřejem Kacetlem) byli skvělí. Ukázal se velký charakter týmu.

Jaká to byla série?

Byla to vyrovnaná a hodně těžká série. Mladá Boleslav hrála výborně. Vytáhli z nás absolutně všechno.

Hráči Třince se radují z gólu, vlevo autor Martin Růžička.

Jaroslav Ožana, ČTK

Po sedmém utkání cítila Boleslav křivdu. Jak jste kritické momenty (neuznaná branka, neodpískané trestné střílení) vnímal vy?

To vůbec nevím, nechci se k tomu ani vyjadřovat. Po utkání je každý generál, v zápase je ale spousta emocí a momentů, které mohou být na obě strany. U jejich neuznané branky, jak jsme se na střídačce bavili s Vencou, tam byl kontakt s brankářem. Nevím, jak to vypadalo v televizi, myslím ale, že to neuznali správně.

A únik Marise Bičevskise v oslabení? Nepřerušovalo se a po půlminutě jste vstřelil vítězný gól.

To jsem měl staženou p*del. Úplně jsem ale neviděl, co tam přesně bylo. Jen jsem viděl, že jede sám na branku. Kluci se ale skvěle vrátili. Vytrhli si nohy ze zadku, hrábli a dobruslili to.

Chválil jste charakter týmu, co říkáte na práci Ondřeje Kacetla, který na začátku play off zaskočil za nemocného Jakuba Štěpánka a zatím ho do branky nepustil?

Ondra je skvělý, drží nás celé play off. Jsem rád, že mu to takhle jde. Jen doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. My mu samozřejmě budeme chtít pomáhat naším výkonem. Je to skvělý gólman.