Emoce ve finále. Musilova rána pěstí? Kluci říkali, že to byla prasárna, říká Doudera

Šikovnou tečí vstřelil krásný gól, hrál tradičně tvrdě, ale čistě. V závěrečné části prvního finále play off extraligy proti Třinci ale liberecký útočník Adam Musil předvedl zákrok za hranou, po němž putoval předčasně do kabiny.

Čtyřiadvacetiletý útočník krosčekoval Marcinka, slovenský útočník ve službách Ocelářů poté upadl na led a Musil mu uštědřil ránu pěstí. „Na ledě mají hráči emoce a Áda je dneska neukrotil. Nevím, co si řekli, co tomu předcházelo... Samozřejmě tohle vidět nechceme, ale stalo, stává se a stávat bude," řekl trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Musil, jenž si zahrál proti staršímu bratrovi Davidovi, vyfasoval za krosček od rozhodčích dvě minuty, za hrubost navíc trest na pět minut a do konce utkání. „Co kluci říkali, byla to prasárna, ale nemůžu to hodnotit, protože jsem to neviděl," přidal svůj komentář obránce Slezanů Milan Doudera.

„Prvotní faul jsem neviděl, jestli tam Tomáš upadl nebo došlo k zákroku na něj? Pak ležel a přišel úder pěstí do tváře. Tohle by tam být nemělo. Bylo to vypjaté, nervózní z obou stran, ale to k tomu patří. Kdyby tam emoce nebyly, nebylo by to ani dobrý finálový zápas." líčil třinecký kouč Václav Varaďa.

Druhá bitva série o Masaykův pohár se hraje v Třinci v pondělí od 17 hodin.