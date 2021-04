Špatné zprávy pro Kometu, Zábranský končí! Odchází i rakouský kanonýr

Dvacetiletý odchovanec brněnského klubu Zábranský strávil uplynulou sezonu na hostování v Karlových Varech, za které v 51 zápasech základní části zaznamenal sedm gólů a stejný počet asistencí.

Nyní se účastník MS hráčů do 18 i 20 let stěhuje do Finska, konkrétně do Jukuritu. Za ten v aktuální sezoně nastupovali i obránce Jakub Galvas a útočník Šimon Stránský, jenž má s klubem smlouvu i na příští ročník.

„Hrát ve Finsku bylo vždy mým snem a nemůžu se dočkat, až se připojím k Jukuritu. Jsem z toho nadšený a je pro mě ctí být součástí klubu s tak velkou historií. Doufám, že v příští sezoně dosáhneme velkých věcí," uvedl Zábranský pro oficiální stránky finského klubu, který nově povede někdejší velká hvězda finského hokeje Olli Jokinen..

Der erste Neuzugang ist offiziell: Mit Peter Schneider kommt ein torgefährlicher @hockeyaustria Nationalspieler nach Salzburg. Willkommen bei den Red Bulls, Peter 👏👏👏

_____

➡ Mehr Infos: https://t.co/5ku7zmZLKk#GoRedBulls — EC Red Bull Salzburg (@ecrbs) April 20, 2021

„Zábranský je jedním z nejlepších hráčů ve své věkové kategorii v České republice. Je to všestranný a velký obránce," připojuje manažer týmu Mikko Hakkarainen.

Schneider, jenž v mládežnických kategoriích kdysi už v Česku působil v Českých Budějovicích a Znojmu, zamířil do Komety před rokem ze švýcarského Bielu. V Brně potvrdil své střelecké schopnosti, když v základní části nasázel 20 gólů a byl tak po Peteru Muellerovi druhým nejlepším střelcem klubu.

Brankář Třince Ondřej Kacetl (vlevo) vyráží střelu Petera Schneidera z Brna.

Petr Sznapka, ČTK

Po roce ale dává třicetiletý křídelník Brnu sbohem a vrací se domů. Opět si vyzkouší ICEHL (dříve EBEL). Nyní ovšem nebude oblékat dres Vídně, ale Salcburku.

„Chci vyhrát tituly. Hledal jsem tým, kde by to bylo možné a kde je celé prostředí správně nastaveno. Prostě klub, který touží po vítězstvích a titulech, a kde je na to připravena celá organizace. Salcburk chce každý rok získat mistrovský titul a to se mi moc líbí," uvedl pro stránky svého nového zaměstnavatele Schneider, který se nyní připravuje s rakouským nároďákem na MS a tento týden jej čekají dva přípravné zápasy proti České republice (v jejím kádru je i Zábranský junior) ve Vídni a Jindřichově Hradci.