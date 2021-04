Sparta po třech letech přichází o svou brankářskou oporu

Machovského si pro KHL vybral v draftu roku 2010 Čerepovec, rodák z Opavy ale od té doby v soutěži nikdy nechytal. Dnes Severstal vyměnil práva na Machovského Rize za finanční náhradu. A lotyšský celek později oznámil, že se Machovský stal jeho posilou.

V Rize shodou okolností strávil sezonu 2019/20 Machovského konkurent ve Spartě Salák.

Panākta vienošanās ar čehu vārtsargu Matej Machovsky.



Достигнуто соглашение со чешским вратарем Матеем Маховским.



Agreement reached with the Czech goalie Matej Machovsky. pic.twitter.com/vOu3C7ziiI — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) April 22, 2021

O post jedničky bude Machovský svádět souboj s o rok starším Švédem Johanem Mattssonem, jehož Riga získala před týdnem z Frölundy.

Machovský během své kariéry působil v zámořské juniorské OHL, i v nižších soutěžích AHL a ECHL. V nejvyšší české soutěži nastupoval kromě Sparty i za Plzeň. Nyní si do svého životopisu může přidat i KHL.

V aktuální sezoně odchytal za Spartu 40 utkání v základní části s úspěšností zákroků 91,3 procent a průměrem 2,26 inkasovaných branek na zápas. Do play off vstupoval jako dvojka, po úvodních dvou prohrách v semifinále s Libercem se ale dostal do branky a Saláka už do ní nepustil.

Brankář Matěj Machovský.

Radek Petrášek, ČTK