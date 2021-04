Po gólu se nám hra úplně rozpadla, litoval třinecký Hrňa

„Začátek zápasu jsme neměli špatný. První střídání jsme do toho vletěli, ale potom jsme inkasovali gól a hra se nám úplně rozpadla. Liberec začal hrát perfektně a my jsme nebyli schopní se prosadit. Byli jsme všude pozdě, nevyhrávali jsme osobní souboje a vůbec se nedostávali do střeleckých šancí," zhodnotil útočník Třince Erik Hrňa.

Oceláři prohráli na střely na branku 25:29, ale Liberec v této statistice dotáhli až v závěrečné dvacetiminutovce, kde domácí přestříleli 14:4. „Zapnuli jsme až posledních dvacet minut, což už je pozdě. Tak jako na začátku a na konci musíme hrát celý zápas, a ne jenom pár minut. Takhle bychom na vítězství pomýšlet nemohli," připustil.

Poprvé v letošním play off neslavil Třinec ani jeden gól. Jako první gólman je vynuloval Petr Kváča. „Když už jsme nějakou šanci měli, tak ji chytil. Ale my jsme ho určitě nezaměstnali tak, aby mu tam něco propadlo. Musíme chodit daleko víc do brány a více si vytvářet šance," poznamenal. „Zápasy umíme hrát daleko líp. Tak jako jsme hráli doma, kde jsme byli lepším týmem. Tentokrát jsme si vítězství nezasloužili," pověděl.

S parťáky si nyní nepomohli ani jednou využitou přesilovou hrou. Soupeř jim ostatně nabídl pouhé dvě. „Měli jsme jich pár, bohužel jsme neudeřili. Nepodařilo se nám je sehrát tak, jak to umíme. A budeme se snažit využít přesilovku v dalším zápase, když už nám ji dají," plánoval.

Před čtvrtým utkáním zůstává v klidu. „V hlavách jsme silní a víme, co náš tým dokáže, jak dokážeme bojovat. A takhle nastoupíme do čtvrtého zápasu. Vůbec nic se neděje. Sice snížili na 1:2, ale pořád to máme ve vlastních rukách a v pátek se budeme snažit udělat vše pro to, abychom vyhráli a odjížděli domů za stavu 3:1," uzavřel.