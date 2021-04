V Liberci povstal nečekaný bojovník, vrátil se po 12 letech! Byl jsem strašně natěšený, říká Pabiška

Překvapivý comeback zažili Bílí Tygři. Ve třetím finále s Třincem zalepil mezeru v sestavě liberecký odchovanec Lukáš Pabiška, který v libereckém dresu naposledy válel před dvanácti lety v době, kdy se pod Ještědem konalo mistrovství světa v klasickém lyžování. A Severočechům pomohl k výhře 3:0. Liberec snížil stav série na 1:2 na zápasy. „Je to hodně příjemný," tetelil se 37letý útočník, který na sklonku kariéry zasáhl do svého vůbec prvního finále v kariéře.

„Lukáš je součástí našeho mužstva, odehrál dobré utkání. Ale naše mužstvo není o žádných jednotlivcích, je o týmu," nedělal z toho vědu kouč Liberce Patrik Augusta.

Byl to však překvapivý tah. Však útočník naposledy na nejvyšší úrovni hrál přesně před patnácti měsíci ještě v dresu Mladé Boleslavi. A tenhle ročník kroutil v první lize za libereckou farmu v Benátkách nad Jizerou, kde nasbíral celkem 14 kanadských bodů za 4 góly a 10 asistencí.

„Když jsem před touto sezonou podepisoval smlouvu v Benátkách, byla tam i varianta, že v průběhu sezony bych mohl naskočit za Liberec a že mám být připravený. Celou sezonu nic a najednou v úterý přišel Patrik a říká, že by mě chtěl vytáhnout a chtěl to se mnou zkusit. Byl jsem strašně rád a od úterý se připravoval. Věděl jsem, že ve čtvrtek naskočím. Jsem hrozně rád, že moje obnovená premiéra byla vítězná," radoval se Pabiška, který zaplnil díru po na dva zápasy potrestaném kapitánovi Petru Jelínkovi.

V Benátkách Pabiškovi skončila soutěž už osmého března, takže byl přes měsíc a půl bez zápasu. Kvůli Bílým Tygrům v play off jsou však v záložním družstvu pořád v permanentním zápřahu. Jak se po delší době v soutěžním utkání cítil?

„Popravdě dobře. Furt se udržuju, máme zápasy úterý čtvrtek proti sobě, což mi pomohlo. Hrozně jsem se na to těšil. Chtěl jsem klukům pomoci spíše bojovností a tím, co jsme si s Patrikem řekli. A jsem rád, že se to povedlo. Doufám, že jsou taky spokojení," řekl Pabiška, který nastoupil jako centr čtvrté formace a na ledě strávil přes osm minut a připsal si jeden plusový bod.

Nervozitu před začátkem však necítil. „Spíš jsem byl strašně natěšený. Až jsem si říkal, aby to nebylo kontraproduktivní a soustředil se jen na hru. Ještě den před zápasem jsme seděli s trenéry ohledně taktiky, protože v Benátkách jsem hrál pravé křídlo a teď mě Patrik s Kudrnkou (Jiří Kudrna, asistent) dali na centra, takže jsme si museli říct nějaký věci, kam si mám najíždět a jaký prostory hlídat. Takže to chvilku trvalo. Ale něco mám už odehráno, snažil jsem se nevymýšlet žádný blbosti a hrát si svoje prostory. Ke konci kariéry jsem se spíš ze střelce vypracoval v defenzivního útočníka a klukům jsem chtěl pomoci v této roli," prozradil.

Už se těší i na páteční duel, ve kterém budou bílé šelmy usilovat o srovnání finále. Trápí je však pozice centrů. Dlouhodobě je mimo Tomáš Filippi, ve třetím finále si polovinu disciplinárního trestu odpykal Petr Jelínek a od druhé třetiny odstoupil i David Gríger. „Ale máme centry, který hrají na křídlech (Bulíř, Najman). Máme menší soupisku a když někdo vypadne, tak chybí. Tak to je a musí vstát noví bojovníci," podotkl Augusta. Ve třetím finále povstal Pabiška.