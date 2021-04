Hokejový útočník Svoboda bude i nadále hrát za Litvínov

"Přéma Svoboda patří k mladým talentovaným hráčům našeho klubu a je jen na něm, o jakou pozici se v A týmu popere v přípravě na nový ročník extraligy," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Odchovanec Litoměřic působí v Litvínově od mládežnických let. V nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2018/19, kdy odehrál deset zápasů s bilancí tří branek a čtyř asistencí. V další sezoně působil v juniorce a v první lize, v tomto ročníku v extralize nastoupil do 15 zápasů a připsal si čtyři asistence. Opět hrál i v první lize za Litoměřice a Ústí nad Labem.

April 23, 2021

"Přéma dostal v sezoně šanci a ukázal, že má potenciál. Čeká ho ale v kariéře ještě hodně práce. Má perspektivu do budoucna a chceme s ním dále pracovat. Je to domácí hráč, který je technicky zdatný. V budoucnu by mohl nahradit hráče, kteří budou pomalu končit," uvedl trenér Vladimír Országh.