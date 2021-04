Málem vyskočil z dresu, pak vystřelil mečbol. Ještě nás ale čeká nejtěžší krok, ví třinecký Stránský

Přes 150 minut držel gólman Kváča Oceláře v šachu, až v prodloužení čtvrtého finále mu uťal neprůstřelnost Matěj Stránský. „Povedlo se mi klepnout do letícího puku a jen jsem se modlil ať spadne do liberecké branky. Se štěstím to tam propadlo,“ líčil šťastný střelec.

Trefu ještě zkoumal videorozhodčí, byl jste si jistý, že gól bude platit?

Když zkoumali video, už jsem byl klidný, hra vysokou holí to ode mne být nemohla. Na 99 procent jsem si byl jistý, že to bude gól.

Jak těžké bylo takový zápas ustát nervově?

Byl to strašně vyrovnaný zápas. Přiklonilo se k nám štěstí. Možná za ty dvě tyčky, které jsme dali. Šlo o náročný zápas, ale na klucích jsem viděl, že všichni strašně moc chtějí. Do prodloužení jsme měli dobrý nástup, měli jsme tlak a jsme rádi, že jsme zápas urvali. Ještě nás však čeká nejtěžší krok. Do dalšího utkání musíme nastoupit s pokorou a hrát úplně stejně jako dnes.

Nebylo tentokrát opatrnosti až příliš?

Myslím, že to k tomu trochu patří. Liberci šlo o vyrovnání, nám o mečbol. Nervy tam asi hrály roli, ale myslím, že jsme to zvládli celkem dobře. Plnili jsme pokyny. Pár šancí bylo na obou stranách. Rozhodlo trochu štěstí, bereme to.

Jaroslav Vlach z Liberce před brankářem Třince Ondřejem Kacetlem.

Radek Petrášek, ČTK

Jak vám bylo, když se na Kacetla v 60. minutě řítil osamocený Najman?

Málem jsem vyskočil z dresu. (usměje se) Ale Káca to chytil, drží nás. Jsme rádi, že ho tady máme. Play off zvládá náramně. Je strašný dříč, pozitivní kluk. Na tréninku nevypustí ani jeden zákrok. I s pomocí našich obránců a pár bloků chytal výtečně. Musím zaklepat, ale doufám, že mu to vydrží dál.

Jak těžké bylo znovu se nastartovat po čtvrteční porážce?

Včerejší zápas nám vůbec nevyšel. Po takovém výkonu se každý podívá do zrcadla a řekne si, že tomu dal málo a že příště tam musí nechat všechno. A podle mě to tak i vypadalo. Hráli jsme jako tým a chtěli jsme špatný včerejší výkon odčinit. Podařilo se nám to.

Momentálně ve finále příliš nerozhodují přesilové hry, překvapuje vás to?

Oba týmy mají kvalitní oslabení, možná hraje trochu roli i nervozita. Přesilovky jsou nic moc na obou stranách, určitě je na čem zapracovat. Hlavně my musíme víc střílet, střílíme málo a potom honíme puky. Musíme hrát trochu jednodušeji, jít před branku na dorážku. A kluci na našem oslabení ať tak hrají dál, vyhazují puky a jsou nepříjemní.

Jak těžké pro vás bylo zůstat v pohodě v sérii? Po druhém finále si liberečtí hráči postěžovali na vaše pády s tím, že pro vás už málem letěl vrtulník a hned jste hrál...

Tohle vůbec neřeším. Soustředím se jen na náš výkon a je mi celkem jedno, co říkají. Důležité je, co člověk předvede na ledě.

Zleva Martin Gernát z Třince a Adam Musil z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

V čem bude pátý zápas nejtěžší?

Důležité bude nastavit se na to, že musíme makat, neuspokojit se a nemyslet na to, co nás může čekat po něm. Musíme jít střídání za střídáním, žít přítomností a nedívat se do budoucnosti. Je to o nastavení každého z hráčů. Musíme hrát tak, jak umíme, dělat minimum chyb a když se to podaří, máme šanci.