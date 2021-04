Birner nedohrál, Tygři padli v prodloužení. Když vypadne takový hráč, je to obrovská komplikace, připustil Augusta

Kdy se rozhodlo, že Birner zastupující potrestaného kapitána Jelínka do čtvrté části již nenastoupí? „Zprávu od doktorů jsme dostali po třetí třetině," prozradil kouč Liberce Patrik Augusta bolavý moment.

Liberec se ve čtvrté dvacetiminutovce dostal pod tlak a Oceláři urvali vytoužený mečbol. Jak velký zásah znamenala absence nejproduktivnějšího hráče letošního play off?

„Vždy je komplikací, když vypadne nějaký hráč. A když vypadne hráč typu Michala Birnera, tak je to obrovská komplikace. Ale věřil jsem, že máme bojovníky, podporovali jsme se dál do útoku," doplnil Augusta. V předchozím čtvrtečním utkání Birner nahrál na první dvě klíčové branky Liberce, které znamenaly snížení v sérii na 1:2 na zápasy. Ve čtvrtém díle strávil na ledě 17 minut a 47 vteřin, na gólmana Ondřeje Kacetla vyslal tři střely.

„Michal nám určitě chyběl, o tom se nemusíme vůbec bavit. Ale máme tak zkušený a silný tým, že se s tím musíme popasovat lépe. Nevstoupili jsme do prodloužení dobře, ale určitě se z toho poučíme a kdyby v dalších zápasech přišlo na prodloužení, určitě budeme lepší. A věřím tomu, že i vítězní," konstatoval zkušený obránce Ondřej Vitásek. Právě on byl blízko rozhodující brance Stránského.

„Viděl jsem beka, jak střílí a snažil jsem se střelu chytnout, nebylo tam moc hráčů z Třince, ale samozřejmě dojížděli. Bohužel to tečoval... V ten moment jsem byl samozřejmě naštvaný, střelu jsem viděl krásně, celou dobu ji měl před sebou. Snažil se ji tělem zblokovat, což se bohužel nepovedlo a byl z toho gól," popsal Vitásek.

Autor jediného gólu utkání Matěj Stránský (vpravo) se raduje se spoluhráči z Třince.

Radek Petrášek, ČTK

Věří, že v další bitvě s parťáky ještě zabere a sérii pod Ještěd vrátí. „Ve čtvrtek jsme dali gól jako první, což nám určitě pomohlo. Teď to bylo celou dobu 0:0, přestože jak my, tak i Třinec si nějaký šance vytvořil. Kupodivu přesilovky ani jednomu týmu moc nepomáhaly, ale při hře pět na pět jsem viděl šance na obou stranách. Gólmani zachytali výborně. My však musíme víc atakovat, víc chodit do brány a věřit, že se tam něco odrazí a nějaký góly dáme," uzavírá. Palčivou otázkou je, jestli u pátého zápasu bude i Michal Birner.