Titul k narozeninám. Nebude to trvat věčně, tak si to užívám, raduje se pětačtyřicátník Varaďa

„To je neskutečné, obrovská euforie! Vzpomínám si, že před dvěma lety nás ve stejný den Ondra Kovařčík poslal v Liberci gólem v prodloužení do šestého zápasu, dneska jsme zase vyhráli. Každý rok na narozeniny titul nezískáš. Je to skvělé a vím, že to nebude trvat věčně, tak si to užívám. Věřím ale, že vždycky uděláme maximum pro to, abychom vyhrávali," svěřoval se krátce po rozhodujícím vítězství 3:0 nad Libercem Varaďa, jenž získal s Třincem už tři mistrovské tituly. Jeden jako hráč, dva v roli trenéra.

Kdy jste začal věřit, že to už nepustíte?

Když jsme vyhráli gólem Matěje Stránského ten čtvrtý zápas v Liberci. Dneska mi ty emoce po vstřelených gólech hodně vyběhly, až jsem musel sám sebe krotit, protože když bych tam dělal velký humbuk, tak bych to přenesl na hráče a to by nebylo dobré. Ale po druhém gólu už jsem si říkal, že to snad nemůžeme posmolit.

V čem jste byli lepší než Liberec?

Liberec podal velmi dobrý výkon, ale bylo znát, že jim chybí klíčoví hráči. To ale náš úspěch nesnižuje. Za tím, že jsme zase mohli zvednout ten pohár nad hlavu, je spousta dřiny. Celou sezonu jsme dokazovali, že umíme hrát dobrý hokej, a vyvarovaly se nám těžší zranění. Na konci základní části jsme si ale prošli tou obrovskou tragédií, která potkala Petra Vránu. On byl tím faktorem, který pomohl k tomuto titulu. Vrátil se ve skvělé formě, dal týmu jistotu, i když to neměl a ještě nebude mít jednoduché.

Tým Třince se fotografuje s Masarykovým pohárem pro vítěze extraligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Byl Třinec s ním výrazně silnější?

Jasně. Kdyby přišel, trápil se a my na něm viděli, že to herně nejde, tak by to možná bylo kontraproduktivní. Ale on hrál skvěle. Pomohl našim hráčům a tahal je. Hlavně první útok. Ten tahal neskutečně a těm ostatním dodával sebedůvěru.

Byl ten poslední krok nejtěžší, jak se říká?

Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, bylo na nás vidět, že jsme byli lepší a šli jsme si za tím. Vytvářeli jsme si šance od začátku, Liberec čekal, co s nimi uděláme. Nepodařila se nám ale vstřelit branka a hra se malinko srovnala. Ve druhé jsme byli trošku nervóznější, ale když to budu hodnotit, tak jsme si za tím šli víc. Výkon byl velmi dobrý. Liberec hrál dobře a chci mu poděkovat za dobrou sérii, pochválit je a pogratulovat za druhé místo. A vyzdvihl bych náš tým, který si za vítězstvím šel.

V čem je výjimečnost tohoto týmu, který je potřetí ve finále?

Dostali jsme tady hráče, kteří tahají jako jeden muž. Charakterově jsou na tom velmi dobře. Věřím tomu, že jsem klukům ukázal cestu, jak se neustále zlepšovat. A druhou věcí je chuť neustále vyhrávat a udělat pro to maximum. I když se něco nepodařilo, kluci se přes to přenesli a byli schopni zase najít sílu se vrátit na vítěznou cestu, která nám pomohla v této sezoně.

Hokejisté Třince se radují z vítězství.

Vladimír Pryček, ČTK

Kdy vám bylo v play off nejhůř, kdy to bylo nejsložitější?

Určitě v sérii proti Mladé Boleslaví. Ta byla velmi vyrovnaná, Boleslav hrála velmi dobře. Museli jsme upravit taktiku ze základní části, kdy jsme se snažili být hodně aktivní a stejně jsme s nimi prohráli všechny čtyři utkání. V play off jsme vsadili na poctivou defenzivu, byli jsme nepříjemní. Tahle série nám vzala hodně sil. Na každého soupeře jsme vymysleli něco, co funguje. A ve většině utkání jsme byli lepším týmem.

