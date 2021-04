Kundrátek vyhrál titul poprvé, Růžička počtvrté. Pocity jsou neskutečné, shodovali se

„Je to neskutečný pocit, nikdy jsem to ještě nezažil a čekal jsme na tenhle moment dlouho. Jsem moc šťastný," svěřoval se Kundrátek. „Makali jsme od začátku. Věděli jsme pro co si jdeme a šli si za tím," říkal rodák z Přerova.

Třinec prošel ve čtyřech zápasech přes Kometu Brno, v semifinále odvalil z cesty urputně hrající Mladou Boleslav až v sedmém rozhodujícím utkání. Finále zvládli Oceláři v pěti utkáních (4:1). „Byla to těžká cesta a lhal bych, kdybych tvrdil, že nás někdo netrápil. Naopak Každý soupeř byl něčím nepříjemný, ale dokázali jsme se s tím vypořádat," přemítal Kundrátek.

Velký podíl přisuzoval skvělé defenzivě. Šest čistých kont Ondřeje Kacetla je novým maximem v play off. „Ondra odvedl skvělou práci. Neměl to snadné, protože na něj padala kritika za to, že se nám občas nevedlo. Ale on je skvělý gólman, stejně jako Kouba (Jakub Štěpánek). Každý má někdy horší období, oni byli ale neprávem podceňovaní. Postavili se k tomu ale skvěle." ocenil oba třinecké gólmany Kundrátek.

🎥 Třinec přiblížil k titulu Jack Rodewald, který otevřel skóre v polovině pátého finále v přesilovce! 🚨 #TELH #TRIvBTL pic.twitter.com/pCMArEHswt — Tipsport extraliga (@telhcz) April 26, 2021

„Je až neskutečné, jako chytil Ondra formu. Držel nás celé play off. Když jsme ho potřebovali, tak to zavřel. Je to skvělý kluk a jsem za něj moc rád," přidal se Martin Růžička, který získal už čtvrtý extraligový titul.

Trenér to bude mít drahé, říká Růžička

Držitel mnoha extraligových rekordů svůj první titul českého hokejového šampiona v roce 2006 se Spartou Praha, v Třinci přidal další tři extraligová vítězství v roce 2011, 2019 a 2020. „Pocity jsou nepopsatelné. Možná je to ještě lepší, než když ho získáš poprvé. Ty pocity jsou intenzivnější, protože něco obhájit je mnohem těžší. Nebo si toho více ceníš," poukázal Růžička.

„Jsem za tyhle kluky hodně rád. Každý se podřídil týmu. Máme tu hráče, kteří nechtějí prohrávat, je tu silný týmový duch a skvělé trenérské vedení. Jsme tým, který v krizi umí zapnout na vyšší level a který umí hrát v play off vítězný hokej," popisoval kouzlo třinecké party.

I jemu ale bylo v play off těžko. „Těch momentů bylo více. Člověk si musí hrábnout až na dno. Nejtěžší byl asi sedmý zápas s Boleslaví. Tam se mohlo stát cokoliv. Ve finále nám hodně pomohly ty vyhraná dvě domácí první utkání. A když jsme dali ten čtvrtý v Liberci, věřil jsem, že to už urveme," říkal berounský rodák Růžička.

Třetí titul pro Třinec získali Oceláři v den pětačtyřicátých narozenin trenéra Varadi. „Po čtvrtém utkání v Liberci nám to připomněl. Říkal, že ten led musíme sežrat. Ten titul je i pro něj. Bude to mít drahé, titul na narozky se moc často nevyhrává," smál se Růžička.