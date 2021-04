Je hotovo! Gulaš opouští Plzeň, posílí České Budějovice

Kapitán plzeňských hokejistů Milan Gulaš odchází do mateřských Českých Budějovic. V rozhovoru pro deník Sport to potvrdil sportovní manažer Škody Tomáš Vlasák. Ofenzivní lídr Západočechů odchází i přesto, že měl s Indiány smlouvu ještě na příští ročník. Vlasák uvedl, že obě strany už našly společnou řeč ohledně vyrovnání. Západočeši by měli obdržet finanční kompenzaci ve výši téměř dva a čtvrt milionu korun.

O odchodu zkušeného pětatřicetiletého útočníka se čile spekulovalo delší dobu. Sám českobudějovický rodák Gulaš, který odehrál v plzeňském dresu poslední čtyři sezony po návratu ze Švédska, dal touhu po návratu do mateřského klubu s předstihem najevo.

"Když za mnou Guli během sezony přišel s tím, že by se chtěl vrátit, dohodli jsme se, že mu bránit nebudeme. Nemyslím to vůbec zle, ale neměli jsme v úmyslu držet hráče, který projevil přání hrát jinde. Osobně jsem si nedokázal představit opak. A podle mě ani Milan," přiznal Vlasák.

"Vypadal, že je pevně rozhodnutý. S Gulim tedy dál nepočítáme. Další informace jsou už na někom jiném. Zatím nikdo neví, co to s námi udělá, ale jednou by to stejně přišlo, když ne letos, tak za rok, za dva. Musíme na to umět zareagovat," prohlásil Vlasák.

Kdo nahradí Gulaše?

Indiánům začne zcela nová kapitola. Gulaš byl jasným ofenzivním lídrem. Klub navíc změnil obsazení na trenérském postu. Skončil Ladislav Čihák, nově povede tým dvojice hlavních koučů Václav Baďouček, Miloš Říha. A jako asistent jim bude k ruce právě Vlasák.

Milan Gulaš posílí České Budějovice

Vlastimil Vacek, Právo

"Věřím, že mančaft, který se tu dal - a pořád ještě dává - dohromady, bude dobrý a Milana nahradíme. Svým způsobem se tu dlouho spoléhalo na to, že když na ledě dojde na problém, Guli nás z něj vytáhne. Teď za to budou muset vzít jiní. Už to nebude o tom, že jeden hráč z osmdesáti procent táhne tým, ale bude to rozložené na více hráčů," uvedl Vlasák.