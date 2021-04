V Třinci končí Stránský, Špaček i Gernát. Je to cena za úspěch, říká manažer Peterek

V pondělí získali pro Třinec třetí mistrovský titul a pro většinu hráčů tím skončila i hokejová sezona. A někteří z nich vědí, že se již do ocelářské kabiny nevrátí. Už v průběhu finále bylo známo, že tato sezona je přinejmenším na nějaký čas poslední v Třinci pro Matěje Stránského, jen do konce dubna podepsal kontrakt pod Javorovým také útočník Michael Špaček.

Nejlepší střelec základní části extraligy míří do švýcarského Davosu, Špaček se vrací na sever Evropy, odkud do Třince přišel. Finsko mění za Švédsko, domluvil se s Frölundou. „Že některé hráče těžko udržíme, jsme avizovali. Je to cena za úspěch. Hráči předvádějí skvělé výkony a je o ně zájem ve špičkových zahraničních soutěžích. Tomu my nemůžeme konkurovat," uvedl sportovní ředitel HC Oceláři Třinec Jan Peterek.

Zájem je i o další hráče, například o obránce Martina Gernáta. „Zatím nic nemá, čeká až skončí NHL," naznačil Peterek, kterým směrem by se slovenský bek rád vydal. Stejné ambice má také střelec důležitých gólů Kanaďan Jack Rodewald. „Jednáme s ním," uvedl Peterek na adresu ryšavého útočníka, který přišel v průběhu sezony bojovat o místo v Třinci společně s krajanem Taylorem Leierem.

Ten se v úvodu zkušebního období jevil lépe, nakonec ale zůstal Rodewald. „Byli jsme s nimi dopředu dohodnuti, že jsou u nás na měsíční zkoušce. Neměli to snadné, dlouho před příletem do Evropy hokej nehráli, takže jim trvalo trochu déle, než se rozehráli ke svým výkonům. Ale tak jsme to předpokládali," popisoval třinecký manažer.

Gól! Radují se třinečtí Oceláři (zleva) Tomáš Kundrátek, Tomáš Marcinko, Vladimír Dravecký a Jack Rodewald.

Vladimír Pryček, ČTK

Pro hokejové manažery práce posledním zápasem sezony nekončí. Naopak. Přestupové období začne za pár dní v sobotu 1. května. A Peterek musí být připravený. Už před startem vyřazovacích bojů podepsali v Třinci nové kontrakty hvězdné opory Petr Vrána a Martin Růžička. Po famózním play off bude pokračovat také brankář Ondřej Kacetl. „Když odešel Pepa Kořenář do zámoří, hledali jsme náhradu. Z dostupných možností si Venca vybral Ondru Kacetla. Na mě už bylo, abych se dohodl s Kometou na jeho uvolnění. Předvedenými výkony potvrdil, že jsme udělali dobře. Má velkou zásluhu na tom, že jsme ten titul získali," ocenil 30letého gólmana Peterek.

Posily Třinec zveřejní až 1. května

Nová jména bude chtít Peterek ještě pár dní udržet v utajení. Přijít by měl například gólman Marek Mazanec. „Kluky, kteří odcházejí bude těžké nahradit. Ale uděláme pro to maximum. Rozdíloví hráči mají zatím čas, čekají na nabídky. Kontrakty jsou v drtivé většině případů do 30. dubna a případné změny zveřejňujeme 1. května," vysvětlil Peterek, jenž patří společně s trenérem Václavem Varaďou, Erikem Hrňou a Martinem Růžičkou k pamětníkům všech tří mistrovských titulů.

„Obhájit je těžší než uspět poprvé. Je to obrovská radost! Klobouk dolů před hráči, Vencou Varaďou a celým realizačním týmem, protože tento rok nebyl kvůli covidu-19 jednoduchý. Hrálo se bez diváků, sezona byla přerušená, museli jsme počítat, že hráči mohou nečekaně odpadnout. Sezona byla přerušená, pak jsme hráli téměř obden. Zažili jsme spoustu krásných momentů, ale i smutných. Byla to šílená sezona," přemítal Peterek.