Karlovy Vary získaly trojici z Liberce, přicházejí Hanousek, Havlín a Průžek

Nejzkušenějším z trojice posil je dvaadvacetiletý Hanousek, jenž v extralize odehrál 169 utkání a v posledních dvou sezonách byl součástí obrany Bílých Tygrů. V mládežnickém věku hrál i ve Švédsku. "Po odchodu Petra Šenkeříka jsme hledali hráče, který by ho mohl nahradit, co se týče minutáže na ledě i obsazení první přesilovky. Rozhodli jsme se angažovat Tomáše Hanouska, který má na to ve svém věku sem nejen zapadnout, ale ještě se hodně zlepšit," uvedl trenér a sportovní manažer Martin Pešout.

O dva roky starší Havlín v Liberci v posledních sezonách bojoval o místo v sestavě, často hrál i v první lize za Benátky nad Jizerou. V extralize odehrál za šest sezon 119 utkání. "Tomáš byl v Liberci trochu nedoceněným hráčem. Spoléháme na to, že nám do obrany přinese důraz a výšku, která nám vloni v závěru sezony trochu chyběla," řekl Pešout.

Mezi extraligou a první ligou poslední dvě sezony "pendloval" i dvaadvacetiletý Průžek. "Jirka je mladý, nadějný hráč, který splňuje požadavky naší útočné hry rychlostními předpoklady a houževnatostí. Věříme, že i díky tomu do naší organizace dobře zapadne a najde si v ní své místo," uvedl karlovarský trenér.