Litvínov zbrojí v ofenzivě! Ulovil i dva sparťany

Hned tři posily do útoku hlásí extraligový Litvínov. Dres Vervy obléknou v příští sezoně bývalí sparťané Matúš Sukeľ, Andrej Kudrna i explzeňský centr Petr Straka. Severočeský hokejový klub o jejich příchodu informoval v sobotní tiskové zprávě.

Hokejisté Litvínova získali tři nové tváře do ofenzivy.

„Jsme rádi, že jsme se dohodli na víceletých smlouvách. Jsou to hráči, kteří umějí hrát výborně do obrany i do útoku. Očekáváme od nich, že přispějí ke zvýšení produktivity týmu. Splňují naše požadavky," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Pětadvacetiletý Sukeľ opouští pražský celek po dvou letech. V minulé sezoně nastřádal v 52 kolech základní části devatenáct bodů (9+10) i dvacet kladných bodů v hodnocení plus/minus. V play off pak posbíral tři nahrávky a působení ve Spartě ukončil s bronzem na krku.

„Matúš hrál na Spartě většinou defenzivní roli. Nastupoval na oslabení a do přesilových her moc prostoru nedostával. Přestože hrál ve třetí a čtvrté formaci, měl velmi slušný bodový příjem. Je to zodpovědný hráč, který se hodně zlepšil v defenzivních činnostech," prohlásil hlavní trenér Litvínova Vladimír Országh.

Kudrna, který si stejně jako Sukeľ reprezentoval Slovensko na poslední olympiádě v Pchjongčchangu, byl se Spartou spjatý už od roku 2015. V uplynulém ročníku nasázel v dresu s velkým „S" na hrudi 12 branek a přidal 9 asistencí. Jednu přihrávku si připsal i ve vyřazovacích bojích, v nichž Pražané zůstali před branami finále.

„Je to zkušený hráč, který hrál na Spartě šest sezon, což o něčem také svědčí. Každou sezonu se dostal přes hranici deseti a více gólů. Nehrál v top lajnách, protože byla ve Spartě obrovská konkurence. My od něj očekáváme i přínos směrem dopředu, kde by nám měl vyplnit golovou mezeru, kterou jsme měli v loňské sezoně," hodnotí trenér Országh.

Třetí akvizicí je plzeńský odchovanec Straka, jenž v sezoně 2014/2015 okusil v barvách Letců z Philadelphie ve třech zápasech zámořskou NHL. V předešlých třech letech byl pevnou součástí plzeňského kádru. V minulé sezoně si ve 46 utkáních základní části připsal 28 bodů (12+16). Jednou skóroval v předkole play off, v němž Škoda vypadla s Olomoucí 3:0 na zápasy.

„Je to hráč, který má už něco odehrané. Očekáváme od něj jistou zarputilost. Má výbornou hru směrem dozadu, ale i velký potenciál směrem do ofenzivy. To potvrdil v minulé sezoně v Plzni. I přesto, že nebyl příliš vytěžovaný v přesilovkových formacích, dokázal vstřelit třináct gólů a my věříme, že na své výkony naváže i v Litvínově," prohlásil Országh.