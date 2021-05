Kapitán hokejistů Karlových Varů Skuhravý ukončil kariéru

Skuhravý odehrál během své kariéry 1001 extraligových utkání, ve kterých zapsal 487 bodů (218+269). V Energii drží rekordy v počtu odehraných zápasů, gólů, nahrávek, bodů, a také trestných minut. I to patřilo k jeho hře, hromada vyloučení šlo na vrub jeho povaze, kdy se vždy stavěl za tým, za jakékoliv situace.

„Venca? Je to pro mě unikátní hráč, výborný člověk a osobnost, která se naprosto nesmazatelně zapsala do historie našeho klubu. Nebojím se ho přirovnat už teď k legendárním hráčům, jakými byli Jiří Feureisl, Václav Šinágl , Josef Koller, Václav Freiberg, Franta Potužák nebo Josef Martinovský," přirovnal Skuhravého k největším legendám klubu jeho majitel Karel Holoubek.

Jaká tedy bude nová role Skuhravého v klubu? "Stane se součástí vedení klubu a zapojí se do veškerého kolektivního rozhodování HC Energie Karlovy Vary ať už v oblasti sportovní, finanční, provozní i personální. Bude se angažovat jako projektový manažer klubu na projektech – program hráčského rozvoje nejtalentovanějších hráčů akademie, dále na projektu speciálních tréninků dovedností mladých hráčů," uvádí se na internetových stránkách Energie.

"Zároveň povede jako hlavní trenér kategorii dorostu U16 a bude působit jako asistent trenéra extraligového dorostu u kategorie U17. Vedení klubu se také s Vaškem dohodlo na tom, že se zapojí do spolupráce s marketingovým a obchodním oddělením za účelem pomoci získávání prostředků do rozpočtu klubu v oblasti sponzorství a zajištění reklamních partnerů," stojí ve zprávě informující o novinkách v hokejové Energii.

„Ze společného sezení s Vencou mám výborný dojem, Vašek má obrovskou chuť učit se novým věcem a intenzivně se zapojit do nové práce v klubu. Je to veliký varský srdcař a pro nás muž, který má v našem klubu do budoucna velkou perspektivu," sdělil majitel klubu pan Karel Holoubek.