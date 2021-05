Indiáni zahájili přípravu. Reprezentanti dostali zákaz vstupu na stadion

Úvodní tréninkový den, který Indiáni završili výběhem na Homolce, absolvoval také uzdravený obránce Čerešňák a z nových tváří brankář Miroslav Svoboda s útočníkem Janem Schleissem. Posily Michal Bulíř, Dominik Graňák i Gustaf Thorell se budou chystat individuálně stejně jako Viktor Lang nebo Tomáš Mertl.

Scházeli také reprezentanti osmnáctky i borci ze seniorského národního týmu, kteří opustili kemp po sobotním přípravném zápase v Německu, tedy Kodýtek, Pour a Suchý. „Mají do 17. května volno, obzvlášť Kody měl sezonu hrozně náročnou, byl s nároďákem na všech akcích. Dostali zákaz vstupu na zimní stadion," usmál se Baďouček.

Plzeňský kádr se dost obměnil. Opustili ho Eberle, Dočekal, Michnáč, Kracík, Rob, Vráblík, Stříteský, Frodl, Straka a hlavně lídr Gulaš.

„O Milanově odchodu se spekulovalo už od prosince, rozhodl se, jak se rozhodl. S tím se nedalo nic dělat. Je to výjimečný hráč na úrovni extraligy, otevře se tím prostor pro další kluky, kteří už mají něco za sebou a měli by přebírat roli lídrů v týmu," prohlásil Baďouček. „Hodně mě mrzí i odchod Petra Straky, velice platný hráč pro tým. Snažil jsem se ho ještě potom kontaktovat, jestli by jeho myšlenka náhodou nebyla jiná," přitakal s povzdechem 59letý kouč a bývalý obránce, jenž je zpátky ve známém prostředí. V Plzni strávil podstatnou část hráčské kariéry. „Je to skoro 31 let, co se sem znovu vracím do práce, takže hezký a příjemný," pokyvoval hlavou.

Suchá příprava proběhne tradičně v režii kondičního kouče Jana Snopka a dozná pouze drobných úprav. „Žádná razantní změna tam nebude," ujišťuje Baďouček.

Tréninkové dávky budou hokejisté Škody polykat převážně v Plzni, na konci května i června pak vyrazí na týdenní soustředění na Šumavu. Následně se hráči rozprchnou na dovolenou, která jim vyprší 20. července. O týden později vyjedou k přípravě na led.