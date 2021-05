Hokejisty Vítkovic posílí slovenský útočník Radovan Bondra

"Je to mladý a talentovaný hráč. Silný na puku, dobrý bruslař a především umí dávat góly. Máme radost, že se nám jej podařilo získat a věřím, že se Radovanovi u nás bude dařit," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček na oficiálním webu ostravského klubu.

Bondra nasbíral v posledním ročníku slovenské extraligy v základní části 51 bodů ve 49 zápasech. V kanadském bodování soutěže byl šestý, s 29 góly skončil třetí v hodnocení střelců. V devíti utkání play off přidal pět asistencí.

K novému týmu se rodák z Trebišova připojí na konci měsíce. "Počítali jsme s tím, že bude i v přípravě slovenské reprezentace, ale tam nakonec nefiguruje, takže se může zapojit do tréninků s námi Je to střelec, což ukazoval na Slovensku, takže to od něj čekáme i u nás. Jinak je dobře fyzicky disponovaný, je mladý, má chuť se posouvat dál," uvedl trenér Miloš Holaň.

Bondra získal v roce 2015 bronzovou medaili na juniorském mistrovství světa, ve stejném roce jej draftovalo Chicago. Do NHL se ale neprosadil, i když v zámoří čtyři roky působil. Nejprve dvě sezony v juniorských soutěžích, další dvě poté v AHL a ECHL.