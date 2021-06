Nečekaný konec po pouhých třech týdnech! Reprezentant dal Kometě košem, sáhne po něm Sparta?

„Mrzí mě to, ale dojíždění do Brna bohužel nepřipadá v úvahu, protože potřebuji být nablízku své rodině, která má zázemí v Praze. Zároveň bych chtěl požádat média o pochopení, že celou věc nebudeme více komentovat," uvedl účastník ZOH 2018 v Pchjongčchangu na oficiálních stránkách Komety.

Mozík, který v Česku nastupoval za Plzeň (v roce 2013 s ní získal titul) a Mladou Boleslav, se měl do extraligy vrátit po šesti letech. Od roku 2015 se zkoušel prosadit v NHL, za dvě sezony v New Jersey ale odehrál za Devils jen sedm zápasů a převážně nastupoval na farmě v Albany. Po návratu do Evropy působil v Podolsku, Färjestadu a Kunlunu.

Nyní měl namířeno do Komety, z čehož ale sešlo. „Je nám samozřejmě líto, že Vojta v Kometě nebude pokračovat, ale jeho důvody naprosto chápeme a akceptujeme. Přejeme celé jeho rodině, aby všechno dobře dopadlo. Z pohledu Komety to pro nás znamená, že budeme nadále jednat o příchodu dalšího špičkového obránce," prohlásil hlavní trenér Brna Jiří Kalous.

Kam povedou další Mozíkovy kroky? Osloví jej třeba Sparta nebo Mladá Boleslav? Z hlediska rodiny se tato dvě angažmá pro obránce, který letos neúspěšně bojoval o nominaci na MS do Rigy, přímo nabízejí...