Jágr si už letos doma nejspíš nezahraje. Přesune se Kladno do Chomutova, nebo Holešovic?

Desátého září mají hokejisté Kladna i s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem vstoupit do nového ročníku extraligy, do níž se vrátili po roční odmlce. Už teď je ale jisté, že kvůli rekonstrukci zimního stadionu, která se oproti původním plánům protáhne, úvodní zápas s Vítkovicemi Rytíři doma neodehrají. A nejen ten... Jaké možnosti dočasného azylu se Středočechům nabízejí?

Takhle Rytíř Jaromír Jágr se spoluhráči oslavoval návrat do extraligy. V roce 2021 si ji ale v Kladně nejspíš nezahraje.

Kladenský zimák, který místním hokejistům slouží už od 50. let minulého století, prochází v létě plánovanou rekonstrukcí. Ta však odhalila nemilé novinky. Nová střecha nejde z bezpečnostních důvodů umístit na konstrukci budovy. Ta by totiž její nápor nevydržela.

A tak zatímco Kladenští ještě před několika týdny počítali s variantou odehrát mimo svůj stadion jen domácí přípravná utkání a možná i pár soutěžních, nyní řeší mnohem větší počet duelů. I těch extraligových. Nejhorší možný scénář počítá dokonce s téměř třemi čtvrtinami základní části mimo ČEZ stadion.

„Časový horizont zatím ještě nejde přesně specifikovat, ale zpoždění předání stadionu bude v řádech měsíců. Možná to potrvá až do konce kalendářního roku, ale i to se ještě může změnit," řekl Sport.cz tiskový mluvčí kladenského hokejového klubu Lukáš Jůdl. Jen pro ilustraci – v roce 2021 se odehraje 37 z celkového počtu 60 kol základní části extraligy.

Tipsport Arena v Holeśovicích.

Jednou z variant pro Rytíře by bylo odehrát celou první polovinu dlouhodobé části soutěže na kluzištích soupeřů. „Tahle možnost už ale ve hře moc není," říká na rovinu Jůdl.

A tak zbývá jen dočasný azyl. Limitujícím faktorem je, že stadion musí splňovat přísné extraligové normy. Tím tedy padá možnost Slaného, který je od Kladna jen dvacet minut cesty, nebo domácí stadion Slavie v pražském Edenu.

Chomutovská Rocknet Aréna.

https://www.chomutov-mesto.cz/

Okruh se zúžil jen na dvě alternativy. Tou první jsou pražské Holešovice, kde Sparta po svém přesunu do libeňské O2 areny už jen trénuje. Druhou pak moderní Rocknet Aréna v Chomutově pro zhruba pět tisíc fanoušků. Ta po pádu Pirátů do krajského přeboru hostí v průměru jen jeden hokejový zápas za dva týdny.

Jaromír Jágr se už minulý týden sešel na chomutovské radnici se zástupci města i hokejového klubu Pirátů. Přestože zatím šlo jen o úvodní sezení, Město Chomutov i Piráti by s pronájmem své haly Kladnu neměly problém.

Teď je na Jágrovi, aby se rozhodl, která varianta bude pro Kladno přijatelnější. Pro Prahu by hovořila kratší dojezdová vzdálenost pro fanoušky, další faktory ale nahrávají spíš Chomutovu. Zvlášť s ohledem na fakt, že peníze jsou vždycky až na prvním místě...

Podle informací Sport.cz jsou totiž Holešovice pro Rytíře ekonomicky mnohem nákladnější variantou než Chomutov. A pokud by na podzim na stadiony stále nemohli kvůli covidu-19 chodit fanoušci v neomezeném množství, byly by Holešovice pro Spartu takřka sebevraždou. Moderní chomutovská hala navíc nabízí hráčům větší komfort.

„Stoprocentně rozhodnuté to zatím není, ale v těchto dnech to hodně intenzivně řešíme," dodal Jůdl s tím, že 15. července Rytíři uspořádají tiskovou konferenci, na níž by měli oznámit nejen finální rozhodnutí o dočasném azylu.