Sparta před sezonou zbrojí! Na dva roky podepsala reprezentačního obránce

Zbrojení Sparty před nadcházející sezonou pokračuje. Poté, co Pražané získali do ofenzivy mimo jiné Davida Kašeho nebo Filipa Chlapíka, přichází i velká posila do obranných řad. Bronzový tým uplynulého extraligového ročníku se na dvouleté smlouvě dohodl s účastníkem posledních tří světových šampionátů Michalem Moravčíkem.

„Ve hře bylo více nabídek, ale sparťanská přišla rychle a byla korektní. Koncem minulého týdne mě Sparta kontaktovala a domluvili jsme se během chvilky. Jsem rád, že jsme se dohodli, navíc když si můžu zahrát Ligu mistrů i Spengler Cup, na které se vážně těším. Mám to navíc blízko domů," hlásí šestadvacetiletý zadák v rozhovoru pro klubový web.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat do Sparty dalšího pravidelného reprezentanta. Michal Moravčík je v nejlepším hokejovém věku, na extraligu je to jednoznačně nadstandardní obránce. Má vynikající fyzické parametry a dobré zkušenosti ze zahraniční soutěže," těší sportovního manažera Sparty Jaroslava Hlinku nová akvizice do defenzivy.

Michal Moravčík (vlevo) se sportovním manažerem Sparty Jaroslavem Hlinkou.

HC Sparta Praha / Jakub Pláteník

Klatovský rodák Moravčík do tuzemské nejvyšší soutěže poprvé nakoukl v sezoně 2012/13 v dresu mateřské Plzně, v níž se postupně vypracoval mezi nejlepší extraligové beky. Před třemi lety vyrazil zabojovat o místo ve slavném Montrealu v NHL, to se mu ale nepodařilo a po roce stráveném převážně na farmě v Lavalu v AHL se vrátil domů.

Michal Moravčík.

HC Sparta Praha / Jakub Pláteník

Po předminulém sezoně v Plzni a Litvínově se upsal Tappaře Tampere, ve 46 zápasech základní části finské nejvyšší soutěže zaznamenal 15 kanadských bodů, další tři přidal v devíti duelech play off. Nyní se znovu vrací do své vlasti, ovšem nikoliv do Plzně, nýbrž do Sparty!

„V Tampere jsme se nedohodli, protože už by to bylo náročnější kvůli daním. Ve druhém roce to mají cizinci složitější, takže jsme čekali na jiné zahraničí, ale nic zajímavého nepřišlo," říká Moravčík, jemuž finská krajina učarovala, i když po hokejové stránce měl od angažmá v Tappaře trošku jiné představy.

⏰ Napínání je u konce! Nejnovější posilou naší obrany se stává Michal Moravčík 💪 Vítej ve Spartě! 💙💛❤️

✍ Více na webu: https://t.co/rz19VM0h7E pic.twitter.com/ShTYUitgr6 — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) July 2, 2021

Po třítýdenním volnu po MS v Rize začal v pondělí s tréninkem, zatím se připravuje individuálně v Plzni. Ke Spartě by se měl připojit hned při jejím prvním tréninku na ledě. Trenéři od něj kromě dobré defenzivy budou očekávat i bodovou nadstavbu.

Michal Moravčík ve sparťanské kabině.

HC Sparta Praha / Jakub Pláteník

„Na ledě se snažím vycházet z dobré defenzivy, potom něco vymyslet dopředu. Nechci být jen kreativní, ale vzadu hořet. Vždycky jsem si zakládal na dobré defenzivě," hlásí Moravčík.