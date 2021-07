Jágr už našel azyl pro extraligu! Praha padla, kde bude hrát Kladno domácí zápasy?

Jaromír Jágr a jeho tým oslavují postup do extraligy.

Kladenský zimák, který místním hokejistům slouží už od 50. let minulého století, prochází v létě plánovanou rekonstrukcí. Ta však odhalila nemilé novinky. Nová střecha nejde z bezpečnostních důvodů umístit na konstrukci budovy. Ta by totiž její nápor nevydržela. A tak se absence výhody domácího prostředí protáhne z původně plánovaných jen několika zápasů na mnohem delší dobu. Nejspíš na celou sezonu.

„Kdyby vše běželo podle nejlepšího scénáře, hotovo by bylo do konce roku. Ale to je skoro utopistická představa, takže s tím nepočítám. Obávám se, že letošní sezonu kladenský hokej odehraje se vší pravděpodobností na cizím stadionu," přiznal kladenský primátor Milan Volf s tím, že rekonstrukce zimáku město Kaldno vyjde na 250 milionů s daní, částka se ale ještě může navýšit.

Vizualizace nového stadionu hokejistů Kladna

Rytíři Kladno

Moc náhradních variant Jágr na výběr neměl. Stadion musí splňovat přísné extraligové normy, tím tedy padla možnost Slaného, který je od Kladna jen dvacet minut cesty, nebo domácí stadion Slavie v pražském Edenu.

Okruh se zúžil jen na dvě alternativy. Tou první byly pražské Holešovice, kde Sparta po svém přesunu do libeňské O2 areny už jen trénuje. Pro sportovní halu hrála kratší dojezdová vzdálenost pro kladenské fanoušky, řada z nich navíc do české metropole dojíždí za prací.

Jenže Holešovice zároveň pro Rytíře byly ekonomicky dost nákladnou variantou. A pokud by na podzim na stadiony stále nemohli kvůli covidu-19 chodit fanoušci v neomezeném množství, byly by Holešovice takřka finanční sebevraždou.

Kladenský zimní stadion bez střechy

SAMK pro všechny, Facebook

Takže u Jágra nakonec vyhrál Chomutov. Ten je sice z Kladna vzdálen hodinu jízdy autem (autobusem či vlakem mnohem déle), což příznivcům moc nevoní, jinak ale nabízel samé klady.

„Je to pro nás komplikace, kterou však nemůžeme ovlivnit a musíme na ni reagovat. Vše směřuje k tomu, že sezonu začneme v Chomutově. Ještě to však není definitivně potvrzeno, ale pracujeme na tom, aby se tak v nejbližší době stalo. Je nutné brát v potaz spoustu aspektů, které musíme při výběru alternativního stadionu zohlednit," říká Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí klubu.

Vizualizace nového stadionu hokejistů Kladna

Rytíři Kladno

Tady je základní výčet plusů - moderní Rocknet Aréna pro zhruba pět tisíc fanoušků s daleko větším komfortem pro hráče než v Holešovicích. Po pádu Pirátů do krajského přeboru hostí hala v průměru jen jeden hokejový zápas za dva týdny, takže s přijetím Kladna nebyl problém. Užší kluziště než v Holešovicích, které vyhovuje zámořským hráčům, kterých Kladno ve čtvrtek představilo hned šest...

Nejen kvůli tomu Jágr kývnul nabídce ze severu Čech. Poprvé se tam Rytíři představí jako domácí tým v úvodním extraligovém kole 10. září proti Vítkovicím.

První dva domácí přípravné duely odehraje Kladno 5. srpna v Příbrami s Jihlavou a 17. srpna v Berouně s Karlovými Vary. „6. září nás čeká ještě jeden přípravný zápas s Litvínovem, kde jsme také domácími. Místo konání však bude ještě upřesněno," dodává Jůdl s tím, že pokud klapne varianta Chomutov, sehrají Rytíři generálku na extraligu proti Chemikům právě na ledě Pirátů.