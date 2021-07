Jágr vypráví: O ztrapnění, posměšcích i znechucení z dovolené. Proč dal košem Babišovi?

Které důvody nakonec rozhodly pro Chomutov?

Je jich několik a těžko vybrat ten nejdůležitější. Jsme v situaci, kdy nikdo neví, jestli za dva měsíce vůbec budou diváci vpuštěni na zimní stadiony. Rozhodovala i vzdálenost, tím nejdůležitějším kritériem ale bylo, aby stadion splňoval podmínky extraligy. To znamená kapacita pět tisíc míst, z toho 3,5 tisíce na sezení.

Takže se výběr zúžil na pražské Holešovice a Chomutov...

Přesně tak. V Holešovicích bychom měli daleko těžší podmínky pro vyjednávání reklam. Podepsaným partnerům musíš něco vracet, Sparta má své partnery, my zase své, a naráželi bychom na sebe. S tím v Chomutově nebyl problém, protože tam hrají jen krajskou soutěž a vyjdou nám vstříc.

V Kladně jste byli zvyklí hrát na úzkém ledě, jak tomu bude v Chomutově?

Tam je šířka 28 metrů, takže taková střední cesta. Žádné letiště jako v Holešovicích. Spolu se sparťanskou O2 arenou máme na Kladně jediní úzké kluziště podobné tomu v NHL. A fanoušci se na u našeho nároďáku na letošním mistrovství světa sami mohli přesvědčit, jaký rozdíl je hrát přípravu na úzkém ledě a pak turnaj na širokém. Je to diametrální rozdíl. Přiznávám, že jsme pro užší kluziště přivedli i šest zámořských posil, které jsou na něj zvyklé.

Nová posila Kladna Jake Dotchin

Rytíři Kladno

Jmenovitě brankáře Bowa, obránce Dotchina, jenž odehrál přes 100 zápasů v NHL, Donagheyho, Wooda a útočníky Ciampiniho s Kristem. Není to trochu moc a risk?

Věděl jsem, že nebudeme mít ty nejkvalitnější české hráče, kteří v době našeho postupu do extraligy už byli dávno rozebraní. Proto jsme sáhli po cizincích, kteří z našeho pohledu můžou být lepší než kluci, kteří po sezoně odešli. Věřím, že všichni zahraniční hráči budou kvalitní, až na jednoho všichni mají přes 190 centimetrů, což mám rád hlavně u obránců, když z nich jde respekt. Útočníci Ciampini s Cristem zase prokázali, že umějí dávat góly a počítám s nimi do první lajny s Plekym (Tomášem Plekancem) v centru.

Jak složité bylo zámořské hráče přesvědčit o smlouvě s Kladnem?

Vždycky hráčům nebo jejich agentům dopředu říkám, že nejsme klub, který dokáže hráče zaplatit. Ale věřím, že peníze nejsou všechno. Že je důležitá i příležitost. Je spousta lidí, nejen v hokeji, kteří ji nedostali, aby se mohli prosadit. My jim tu příležitost dáme, aby ukázali všem ostatním týmům, že jsou lepší, než si mysleli. A pak můžou za rok jít jinam a vydělat si. Ukaž se, odevzdej mi maximum a příště si jdi klidně vydělat jinam. Taková je moje filosofie.

Nový trenér Kladna Jeff Paul

Rytíři Kladno

Jako asistent trenéra navíc přichází Kanaďan Paul, který působil v kanadské juniorské OHL. Jak jste na něj přišli?

Největší zásluhu na tom má Pleky. Už v průběhu minulé sezony jsme si říkali, že by bylo potřeba přivést do trenérského štábu Kanaďana. Dokážou z hráčů dostat maximum, a hlavně se soustředí na detaily, které v extralize rozhodují. Věřím, že nás posune správným směrem.

Bude Paul fungovat i jako taková spojka mezi trenéry a zahraničními hráči?

Řekl bych, že takhle to fungovalo už při výběru šesti zámořských posil. Takový počet zahraničních hráčů je docela velké sousto.

Jaké jsou ambice Kladna pro sezonu?

Tím, že nebudeme hrát doma, se trochu změnily. Věřil jsem, že budeme schopní poskládat tým, který bude konkurovat všem soupeřům. Nebudeme si nic namlouvat, cíl je jasný - udržet se v extralize, ze které můžou sestoupit i dvě mužstva. Absenci domácího prostředí je hodně nepříjemná, ale beru ji i jako výzvu!

Jaromír Jágr se svým kladenským dres pro novou sezonu.

Michal Krumphanzl, ČTK

Jakým způsobem?

Kdybych brečel nad rozlitým mlíkem, nepomůžu si tím. Vždycky jsem říkal, když si někdo stěžoval nebo fňukal, že to, co jiné sráží do kolen, nás naopak vynáší do nebes. A toho se musíme držet dál.

Jak se na sezonu těšíte vy? Za sedm měsíců oslavíte padesátku...

Už se nepovažuju za hráče, který bude zápasy rozhodovat, ale spíš za toho, který bude hrát ve čtvrté lajně a někdy na přesilovce. Prostě se z hráče předělávám spíš do role manažera. Neříkám, že hraju proto, že musím, ale je to lepší pro náš tým z finančního hlediska. Vím ale, že už nejsem takovým přínosem, abych byl schopný hrát na top úrovni. Jsem realista a vím, jaký hokejista jsem byl a jaký jsem teď. Pořád ale věřím, že už jen svou přítomností v kabině mezi hráči určitým přínosem budu.

Zároveň ale jistě nechcete, aby se vám fanoušci kvůli výkonům na ledě smáli...

Musíš si dát proti sobě váhy - na jedné straně, co pomůže mužstvu, a na druhé; jak to nazvat; ztrapnění a posměšky. Myslím, že ve své kariéře nemusím nikomu nic dokazovat. Beru to tak, že i kdybych se měl cítit trapně, tak to pro mužstvo udělám, pokud mu to pomůže.

Baví vás hokej pořád?

Samozřejmě, jinak bych ho nehrál. Ale když mi tuhle otázku položíš v různé dny, odpověď taky bude různá. Když se ti daří, baví tě to víc. Tak je to v každém zaměstnání. Když se ti nedaří, něco tě bolí nebo jsi zraněný, ptáš se sebe: Máš to zapotřebí? Stojí ti to za to? Ale jsme v tomhle životě jen jednou, a dokud to jde, tak pomůžu.

Chtěl byste být v sestavě Kladna už od prvního kola, nebo máte v plánu naskočit později?

Pokud budu cítit, že se vejdu do sestavy, tak bych hrál od začátku. Myslím si ale, že budeme mít dost nabité mužstvo. Pokud nebudu schopný dostat se do čtyř lajn, nikam se tlačit nebudu a počkám si, až se dostanu do formy.

Když jste se připravoval na sezonu loni, posteskl jste si, že máte váhu skoro na 120 kilogramech. Jak je tomu letos, vypadáte hubeněji?

Je to o něco lepší než loni, ale není to jen o váze. Jde hlavně o skloubení manažerské práce s tou sportovní. Psychicky i fyzicky je to hrozně náročné. Těžko se někdo dokáže vcítit do mé role.

Stihl jste si během léta odpočinout na dovolené?

Na devět dní jsem byl ve Španělsku, ale všechna ta omezení, kontroly a testy kvůli covidu mi to tak znechutily, až jsem si řekl, že už na dlouho zas nikam nepojedu. Čtrnáct dní potom jsem nemohl smrkat...

Během léta jste odmítl nabídku premiéra Babiše stát se tváří očkovací kampaně proti covidu. Jaký máte názor na očkování?

Nechám si ho pro sebe. Vždycky jsem zastával názor, že nechci nikomu říkat nebo radit, co má dělat. Každý by se měl rozhodnout podle toho, co pro sebe považuje za nejlepší. Proč by měl sportovec někomu říkat, jestli se má, nebo nemá nechat očkovat? Na to tu máme milion odborníků, kteří by se k tomu měli vyjádřit. Čekal jsem na to, že si doktorská elita sedne a řekne k očkování plusy a minusy. Je přece nesmysl, aby to říkal nějaký hokejista, který celý život honí puk.

Chápu...

To ale neznamená, že jsem pro, nebo proti očkování. Akorát nechci sdílet svůj názor, abych někoho neovlivnil. A to nemluvím jen o očkování. Poučil jsem se, protože když jsem veřejně řekl svůj názor, většinou se to otočilo proti mně. Proto se snažím starat o své věci.