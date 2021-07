Hokejisté Litvínova vstoupili do závěrečné části přípravy, na ledě chyběl Lukeš

Ze základního kádru postrádal trenér Vladimír Országh jen útočníky Františka Lukeše a Michala Guta, kteří nejsou zdravotně stoprocentně fit. Junior Lukáš Stehlík je s reprezentací do 20 let ve Finsku. Právě Stehlík, Gut, Ondřej Baláž, Marek Slavík, David Skuhrovec nebo Jiří Háva budou nyní usilovat o to, aby se prosadili do sestavy.

"Všichni jsou perspektivní hráči, kterým bychom rádi dali prostor i v přípravných duelech. Bude na nich, jak se toho stébla chytí. Samozřejmě chceme, aby během sezony měli pravidelný ice time a pokud bude ta možnost, tak aby hráli mužský hokej, ať už v Litvínově, nebo například v Litoměřicích," uvedl Országh na klubovém webu.

A-tým se dnes po volnu poprvé sešel na ledové ploše. Hráči absolvovali hodinu a půl dlouhý trénink. Jak trénink vypadal? pic.twitter.com/phBdf9GJ6G — HC VERVA Litvínov (@hcverva) July 20, 2021

Verva obsadila v minulé sezoně v základní části 11. místo a v předkole play off vypadla hladce s Hradcem Králové. V dalším ročníku by Severočechům ke zlepšení měly pomoct i posily v čele s obránci Matějem Stříteským, Markem Hrbasem a útočníky Petrem Strakou, Andrejem Kudrnou a Matúšem Sukeľem. V klubu naopak skončili Jan Ščotka, Oskars Cibulskis, Martin Hanzl nebo Jakub Petružálek.

"Ještě bychom chtěli přivést jednoho centra. Uvidíme, jaké budou možnosti a podle toho se budeme přizpůsobovat," řekl Országh.

Litvínov by měl v přípravě odehrát osm zápasů, první jej čeká ve čtvrtek 5. srpna, kdy se představí v Karlových Varech.