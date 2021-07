Velkolepá hokejová show ve Špindlu! Jágr má nového soupeře, v akci bude i Vsetín

Na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru se měl původně pod širým nebem odehrát duel extraligy mezi Spartou a Hradcem Králové a rovněž zápas Jágrových Rytířů s Vrchlabím v rámci první ligy. Jenže jarní postup Kladna do nejvyšší soutěže organizátorům zamotal hlavy a přinutil je překopat plány.

Řešení se podařilo najít a fanoušci na tom ještě vydělají. Zápas Sparty s Hradcem Králové (v neděli 12. prosince) zůstává v platnosti, o dva dny dříve se pak navíc Kladno utká s Pardubicemi, jejichž majitelem je Petr Dědek, který zároveň stojí v čele titulárního partnera Winter Classic.

Program Winter Hockey Games 2021 ve Špindlerově Mlýně Úterý 7. prosince zápasy juniorů Středa 8. prosince zápas sponzorů proti fotbalovým legendám Čtvrtek 9. prosince Univerzitní vs. ženský hokej 18:00 Kladno - Pardubice Pátek 10. prosince 12:00 Vrchlabí - Vsetín 16:00 Česko - Slovensko (legendy) Sobota 11. prosince 12:00 Česko - Slovensko (para hokej) 16:00 Hradec Králové - Sparta Pozn.: Kompletní program odvysílá přímým přenosem O2 TV Sport.

A ochuzena nezůstane ani Chance liga. Místo Kladna nastoupí Vrchlabí v sobotu 11. prosince proti Vsetínu! Celá akce se tak prodloužila o dva dny. Organizátoři netají ambice, že má jít o největší akci svého druhu v dějinách českého hokeje.

„Pardubice i Vsetín patří k těm nejambicióznějším ve svých soutěžích, navíc mají za zády početné tábory oddaných fanoušků. Pardubice jsou tradiční extraligovou baštou, která dala světu skvělé hokejisty. Vsetín je zase šestinásobným extraligovým mistrem, který by se chtěl výhledově do nejvyšší soutěže vrátit. Je to logická volba," vysvětluje hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr a spolupořadatel akce pod širým nebem, proč volba dalších týmů na akci padla právě na Dynamo a Valachy.

V programu rovněž zůstává souboj českých a slovenských hokejových legend, síly změří i reprezentační výběry Česka a Slovenska v para hokeji a dojde i na zápasy juniorů. Na akci se pak představí i zástupci univerzitního a ženského hokeje, stejně tak dojde na duel na ledě mezi fotbalovými legendami vedenými Vladimírem Šmicrem a sponzory akce.

Až dosud se v české extralize uskutečnily čtyři duely pod širým nebem. V roce 2011 se hrálo na plochodrážního stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno. V lednu 2016 se v Brně za Lužánkami utkala Kometa s Plzní a Spartou. Loni v lednu se v Drážďanech na fotbalovém stadionu před návštěvou 32 009 diváků, což znamenalo nový rekord soutěže, utkaly Litvínov se Spartou.

Vstupenky se prodávají na webu winterhockeygames.cz, zatím jich má své majitele zhruba 60 procent. Nejlevnější lístky na dny se soutěžními zápasy začínají na 990 korunách, na jeden nákup lze pořídit maximálně deset vstupenek.

Fanoušci, kteří si loni zakoupili vstupenky na zápas Kladna s Vrchlabím, mají na výše zmíněných stránkách zažádat o vrácení vstupného na tento duel a vzápětí si můžou zakoupit lístek na čtvrteční souboj Rytířů s Pardubicemi. Peníze jim budou vráceny na účet v plné výši. Výměnu vstupenek lze provést do 4. srpna.