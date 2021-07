Léto bylo až moc dlouhé, těšil se na první led vítkovický Roman Polák

„Bylo to dlouhé léto. Moc dlouhé. První takové. Strávil jsem hodně času v posilovně. Tím, že bylo všechno ostatní zavřeno a nebylo co dělat, tak jsem chodil jenom do posilovny," popisoval řízný obránce po úvodním tréninku.

„Byli jsme skoro hodinu na ledě. První dojmy jsou překvapivě dobré. Mám už nějaké zkušenosti, jsem starší, musím začít trošku pomaleji, udělat si takové svoje tempo a pomalu se do toho dostávat," popisoval nejzkušenější borec vítkovické sestavy.

Chodit přes léto na led byl zvyklý i z doby, kdy válel v zámoří. Ovšem mnohem později. „Před startem NHL byly dvoutýdenní kemp a už se jelo. Tady je to něco jiného. Do ligy je času dost. Máme dostatek času, abychom se připravili, zabruslili si pořádně a dostali se do toho," svěřil se 35letý Polák.

S týmem byl na soustředění v Tatrách, zbytek suché přípravy absolvoval vítkovický kapitán individuálně. „Jeli jsme s klukama to, co trénujeme každé léto. Měl jsem stejného trenéra Radima Poláška na letní přípravu, takže všechno při starém," poukázal.

Starou bude mít i výstroj. Na první trénink na ledě obul jen nové brusle. „Používám starou výstroj, protože se v ní cítím dobře. Nemusím to rozhýbávat. Nová výstroj je tužší a nějakou dobu trvá, než se to protáhne. Brusle mám nové, ale všechno ostatní – náloketníky, rukavice a tak – se jen trochu upraví, přešije. To se tak drželo i v NHL. Co se musí měnit, jsou kalhoty, tam je to vidět. Jinak je to dobrý," popsal obránce.

Příprava na ledě zahájena ✅ pic.twitter.com/CECxRYAZOI — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) July 26, 2021

Při nabírání fyzických sil na nový extraligový ročník, který Ostravané odstartují v pátek 10. září na ledě Kladna, stihl Polák fandit kamarádovi Ondřeji Palátovi z Tampy ve finále Stanley Cupu proti Montrealu. „S Paličem jsme byli v kontaktu celou dobu, s klukama jsme mu hodně přáli, ať to obhájí. Povedlo se jim to, super. Doufám, že se mu podaří tu plechovku do Česka letos dovést," přál si Polák.

Přestože v NHL působil přes deset let, pohár pro vítěze play off nikdy nezískal. Nejblíže mu byl v roce 2016, kdy se San Jose ve finále Stanley Cupu podlehl Pittsburghu 2:4 na zápasy. „Palič už má dva, snad se mu podaří ho přivézt ukázat. Zatím jsem ho viděl jen tehdy, jak nám ho Pittsburgh odvezl před nosem. Tak bych si na pohár chtěl sáhnout aspoň tak," přiznal kapitán Vítkovic.