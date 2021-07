Hokejová Plzeň zahájila závěrečnou přípravu na extraligu, do týmu míří Kindl

Hokejisté Plzně v pondělí zahájili poslední část přípravy na novou extraligovou sezonu a s týmem na ledě vedle všech letních posil byl i zkušený obránce Jakub Kindl, který by se po roční přestávce měl do západočeského klubu vrátit. Na zkoušce si zkusí vybojovat angažmá útočníci Lukáš Žejdl a Filip Kuťák.

Čtyřiatřicetiletý Kindl, který má na kontě více než 300 startů v NHL za Detroit a Floridu, působil v Plzni v letech 2017 až 2019. Minulou sezonu hrál za Kolín nad Rýnem německou soutěž. "Chceme všechny vidět nejdříve v tréninku a v přípravných zápasech," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák na klubovém webu s tím, že s Kindlem jsou Indiáni předběžně domluveni na smlouvě.

Plzeň půjde do nové sezony s výrazně obměněným kádrem a novými trenéry. Po třech letech skončil v roli hlavního kouče Ladislav Čihák a tým převzali Václav Baďouček s Milošem Říhou. Nejvýraznější změnou je odchod kapitána a lídra Milana Gulaše, jenž se vrátil do Českých Budějovic. Dres změnila i brankářská jednička Dominik Frodl, obránci Matěj Stříteský, Roman Vráblík nebo útočníci Jakub Pour, Jaroslav Kracík, Jan Eberle či Petr Straka. Na jejich místa přišli gólman Miroslav Svoboda, který již v Plzni chytal, obránce Dominik Graňák a útočník Michal Bulíř. Ofenzivu posílí i švédská dvojice Gustaf Thorell a Ludwig Blomstrand.

"Teď možná nastane doba, kdy se kádr obmění více než v minulosti, ale to neznamená, že bychom rezignovali na to být co nejúspěšnější. Možná to bude těžší, ale mužstvo má kvalitu a sílu. Myslím si, že opět bude schopné konkurovat i nejlepším týmům," uvedl Baďouček po svém nástupu do funkce.

Západočeši plánují v přípravě sehrát osm zápasů, první test je čeká ve čtvrtek 5. srpna, kdy se utkají s Českými Budějovicemi. Generálkou na extraligový start bude 2. září zápas na ledě Slavie.