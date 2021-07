Hokejisté Olomouce vyjeli na led prakticky v identické sestavě jako loni

Prakticky ve stejném složení jako v minulém ročníku zahájili závěrečnou přípravu na nadcházející extraligovou sezonu hokejisté Olomouce. Výraznější posilou je pouze obránce Dalibor Řezníček, který přišel ze Zlína. "Mužstvo je pospolu dlouho. Vždycky přijdou takoví ti dobří kluci, kteří se do toho lehce zasunou. Ví, co tým chce a co to tady v Olomouci obnáší. Asi jsme mužstvo, které ten kádr obměnilo nejméně, určitě máme na čem stavět," uvedl trenér Zdeněk Moták na klubovém webu.