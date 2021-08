Příprava na hokejovou extraligu startuje! V úterý jsou na programu čtyři duely

Tři celky mají přípravu obohacenou účastí v Lize mistrů, tentokrát si ji zahrají mistrovský Třinec, Sparta a Mladá Boleslav. Po čtyřech duelech v základní skupině mají na programu v přípravném období a další dva dohrají už v soutěžní sezoně do poloviny října. Třinec má ve skupině Fribourg, Leksand a Slovan Bratislava, Sparta má za soupeře Växjö, TPS Turku a Bremerhaven a Mladá Boleslav narazí na Frölundu, IFK Helsinky a Curych.

Do zahraničí se v přípravě vydá i dalších šest týmů. Liberec bude hrát na turnaji Red Bulls Salute v Kitzbühelu s pořádajícím Salcburkem a jedním z dvojice Mnichov a Košice. Pardubice čeká na Coupe des Bains v Yverdonu Biel a Krefeld, ve Švýcarsku nastoupí také na ledě Ženevy.

Program přípravných zápasů extraligových klubů: Úterý 3. srpna: 17:00 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, 17:30 SK Horácká Slavia Třebíč - HC Kometa Brno, HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice (Letní hokejové hry), Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava (v Příbrami). Středa 4. srpna: 17:00 Draci Pars Šumperk - HC Vítkovice Ridera. Čtvrtek 5. srpna: 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc (Letní hokejové hry), 17:30 HC Slavia Praha - HC Sparta Praha, HC Škoda Plzeň - Madeta Motor České Budějovice, SC Kolín - Mountfield Hradec Králové, HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov. Sobota 7. srpna: 19:15 EC Red Bull Salcburk - Madeta Motor České Budějovice. Úterý 10. srpna: 17:00 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera (Letní hokejové hry), 17:30 AZ Heimstaden Havířov - HC Oceláři Třinec, Madeta Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, HC Škoda Plzeň - Draci Pars Šumperk, 18:00 HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy Vary, HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno. Čtvrtek 12. srpna: 17:00 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice (Letní hokejové hry), 17:30 HC Sparta Praha - Madeta Motor České Budějovice, HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové, HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín, HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno, 18:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec. Pátek 13. srpna: 17:00 Mountfield Hradec Králové - EC Moser Medical Štýrský Hradec 99ers. Sobota 14. srpna: 17:00 EC Red Bull Salcburk - Bílí Tygři Liberec (Red Bulls Salute v Kitzbühel). Neděle 15. srpna: 15:00 nebo 19:00 Bílí Tygři Liberec - EHC Red Bull Mnichov/HC Košice (Red Bulls Salute v Kitzbühel). Úterý 17. srpna: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Frýdek-Místek, HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (v Poděbradech), HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (Letní hokejové hry), 17:30 Madeta Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň, Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary (v Berouně), PSG Berani Zlín - HK Nitra (Zubr Cup). Středa 18. srpna: 17:00 EC Moser Medical Štýrský Hradec 99ers - Mountfield Hradec Králové (ve Znojmě). Čtvrtek 19. srpna: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, HC Olomouc - HC Kometa Brno, 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, Madeta Motor České Budějovice - Rytíři Kladno, 18:00 HC Zubr Přerov - PSG Berani Zlín (Zubr Cup). Pátek 20. srpna: 16:00 Mountfield Hradec Králové - iClinic Bratislava Capitals. Neděle 22. srpna: 14:30 ERC Ingolstadt - Rytíři Kladno. Úterý 24. srpna: 17:00 Mountfield Hradec Králové - Vídeň Capitals, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc (Letní hokejové hry), 18:00 HC AZ Havířov - PSG Berani Zlín (Zubr Cup). Středa 25. srpna: 20:15 EHC Biel-Bienne - HC Dynamo Pardubice (Coupe des Bains v Yverdonu). Čtvrtek 26. srpna: 16:00 iClinic Bratislava Capitals - HC Energie Karlovy Vary, 17:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera, 18:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc. Liga mistrů: 17:00 BK Mladá Boleslav - Frölunda HC. Pátek 27. srpna: 12:30 HKM Zvolen - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 Krefeld EV Pinguine - Dynamo Pardubice (Coupe des Bains v Yverdonu). Liga mistrů: 18:05 Växjö Lakers HC - HC Sparta Praha, 19:45 HC Fribourg-Gottéron - HC Oceláři Třinec. Sobota 28. srpna: 18:00 Servette Ženeva HC - Dynamo Pardubice. Liga mistrů: 16:00 BK Mladá Boleslav - IFK Helsinky. Neděle 29. srpna: Liga mistrů: 18:00 TPS Turku - HC Sparta Praha, 18:05 Leksand IF - HC Oceláři Třinec. Úterý 31. srpna: 17:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 17:30 HC Energie Karlovy Vary - Norimberk Ice Tigers, Madeta Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov, HC Vítkovice Ridera - HK Dukla Trenčín, HC Slavia Praha - Rytíři Kladno, 18:00 HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín. Čtvrtek 2. září: 17:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno, HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové, 17:30 HC Slavia Praha - HC Škoda Plzeň, PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno, HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary. Liga mistrů: 17:05 HC Oceláři Třinec - HC Fribourg-Gottéron, 18:05 Frölunda HC - BK Mladá Boleslav. Pátek 3. září: 17:00 HK Dukla Trenčín - HC Vítkovice Ridera, 19:15 EHC Black Wings Linec - Madeta Motor České Budějovice. Liga mistrů: 19:35 HC Sparta Praha - Växjö Lakers HC. Sobota 4. září: Liga mistrů: 15:00 HC Oceláři Třinec - Leksand IF, 18:00 IFK Helsinky - BK Mladá Boleslav. Neděle 5. září: 17:00 Madeta Motor České Budějovice - EHC Black Wings Linec. Liga mistrů: 17:00 HC Sparta Praha - TPS Turku. Pondělí 6. září: 17:30 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov. Úterý 5. října: Liga mistrů: 17:00 BK Mladá Boleslav - SC Curych Lions. Středa 6. října: Liga mistrů: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Slovan Bratislava, 19:30 HC Sparta Praha - Fischtown Pinguins Bremerhaven. Úterý 12. října: Liga mistrů: 19:00 Fischtown Pinguins Bremerhaven - HC Sparta Praha, 19:45 SC Curych Lions - BK Mladá Boleslav. Středa 13. října: Liga mistrů: 18:00 HC Slovan Bratislava - HC Oceláři Třinec.

České Budějovice se vydají do Rakouska k duelům se Salcburkem a Lincem, který se v odvetě také přestaví na jihu Čech. Kladno vyrazí do Ingolstadtu, Karlovy Vary do Bratislavy změřit síly s tamními Capitals a pak ještě do Zvolenu. Vítkovice budou mít generálku na extraligu v Trenčíně, který se s ním předtím utká i doma.

Také další celky budou hostit zahraniční soupeře. Hradec Králové sehraje na vlastním ledě duel se Štýrským Hradcem a jednou se s ním utká i ve Znojmě. Potom do Hradce Králové zavítají i Bratislava Capitals a Vídeň. Ve Zlíně se představí Nitra a v Karlových Varech Norimberk.