Jágr počítá s chomutovským azylem a chce hrát v létě co nejvíc. Při zápase se donutíš, i když nemůžeš, tvrdí

Dodržel slovo a úvodní přípravné utkání extraligového nováčka odehrál ve čtvrtém útoku. Přesto byl Jaromír Jágr nepřehlédnutelnou postavou v dresu Kladna, které prošlo vítězně prvním testem před návratem do nejvyšší hokejové soutěže. Na příbramském ledě porazilo jihlavskou Duklu 3:1.

Jaromír Jágr naskočil hned do prvního přípravného duelu Kladna. S dechem problém neměl

„Na to, že šlo o první letní zápas, tak měl docela dobré tempo. Z našeho pohledu splnil účel, vždyť jsme měli v sestavě devět nových hráčů," mínil hrající majitel Rytířů, jejichž legie cizinců se rozrostla už na sedm hokejistů.

Doplnil ji totiž 23letý norský reprezentační obránce Nilsen, jenž má zkušenost i z nižších soutěží v zámoří a v Kladně absolvuje zatím třítýdenní try-out. Vedle něj jsou v kádru Rytířů americký útočník Kristo a kvintet Kanaďanů: brankář Bowe, obránci Dotchin, Donaghey, Wood a útočník Ciampini.

Proti Jihlavě nasadilo Kladno všechny své zahraniční akvizice s výjimkou Wooda. Také do extraligového utkání může nastoupit jen šest cizinců. „Nikdo z nich nemá nic garantované, ale věřím, že jsme měli štěstí a vybrali hráče za oceánem správně," řekl Jágr.

„Sebe ve čtvrté lajně bych ani tolik neřešil, u nás mají všechny útoky podobný icetime. Pokud vydržím zdravý, tak bych chtěl v přípravě hrát co nejvíc, rozhodně je to lepší než trénink. Při zápase se donutíš, i když nemůžeš," přiblížil v exkluzivním vyjádření pro web Sport.cz Jágr, jenž za půl roku oslaví 50. narozeniny

Už asi nikdo nepochybuje o tom, že i v té době bude ještě aktivním hráčem na ledě. „Fyzicky jsem zápas zvládnul v pohodě. Od červencového nástupu na led docela dost trénujeme, takže nebyl žádný problém s dechem, ale samozřejmě mi tam chybí rychlost a síla. Tyhle věci musím získat během měsíce, který zbývá do startu extraligy, abych byl něco platný," přemítal Jágr.

Ocenil i skvělou atmosféru, kterou oběma mužstvům udělali diváci v Příbrami. „Pro nás to bylo docela vítané osvěžení a možná založíme tradici, že budeme hrát v městech v okolí Kladna, kde si lidi váží hokeje a přijdou zafandit," líčil kladenský nestor.

Po chvilce pátrání v paměti si vybavil, že naposledy ho hokej zavedl do Příbrami ještě jako teenagera před odchodem do zámoří. „Řekl bych, že jsem tu byl v roce 1990 na soustředění před mistrovstvím světa ve Švýcarsku, tehdy sem reprezentace jezdila docela pravidelně," vzpomínal.

Majitel klubu ještě naznačil, že Kladenští už tak trochu počítají s tím, že zřejmě celou sezonu odehrají v azylu. „Sice jsme nečekali, že oprava střechy na kladenském zimáku bude tak dlouhá, ale teď už s rozjetou akcí nic nenaděláme a spíš tu celou situaci musíme vzít jako výzvu. Vymlouvat se na chybějící domácí prostředí by k ničemu nebylo. Věřím, že si uděláme z Chomutova domácí stadion a budeme to brát takhle nejen my jako hráči, ale taky naši fanoušci a třeba z řad místních získáme i další příznivce," uvažoval Jágr.