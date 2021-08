Útok hokejistů Litvínova posílil Kanaďan Estephan se zkušenostmi z AHL

Estephan, jehož si v roce 2015 vybralo v šestém kole draftu NHL Buffalo, ale v elitní lize se dosud neobjevil, odehrál v minulé sezoně 19 zápasů v AHL za Stockton s bilancí sedmi bodů za dva góly a pět asistencí. Vedle toho působil i v ECHL, kde stihl ve 40 startech v dresu Kansasu 44 bodů díky 13 brankám a 31 nahrávkám.

V Evropě se Estephan představí poprvé. "Giorgia jsme sledovali už delší dobu. Měl by to být kreativní centr, který by měl do mužstva přinést produktivitu. Bude to jeho první rok v Evropě, takže bude potřebovat nějaký čas na aklimatizaci. Jsme rádi, že přijde už měsíc před startem soutěže," pochvaloval si hlavní trenér Litvínova Vladimír Országh.

"Post centra jsme chtěli obsadit už minulou sezonu, ale nepodařilo se nám to. Na Giorgia máme velmi dobré reference a věříme, že dobře zapadne do mužstva a pomůže nám," doplnil Országh.

Dnes už se měl Estephan hlásit v tradičním extraligovém klubu na tréninku. "Jsme rádi, že jsme se s Giorgiem dohodli na působení u nás. Chtěli bychom ho vidět co nejdříve v zápasech, takže pokud půjde vše dobře, tak by se ve čtvrtek už mohl představit v utkání s Kladnem," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.