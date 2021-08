Obránce Marinčin měl Třinec v hledáčku dlouho. Doporučení dostal od kamaráda Gernáta

„Hodil je po mně, abych to neflákal. To nesnášel. Pamatuju si, že mě z tréninku i vyrazil. Když jsem hrál špatně, šidil tréninky, dal mi to pocítit. Dokonce jsem kvůli tomu s hokejem na půl roku přestal. Ale pak táta přišel, zeptal se, jestli chci zase hrát, a já se rád vrátil. Od té doby to šlapalo a teď už se tomu oba jenom smějeme," vzpomíná košický rodák.

V týmu extraligového mistra z Třince má za úkol nahradit krajana a nejproduktivnějšího beka extraligy Martina Gernáta, který zamířil do Švýcarska. S ním svůj příchod do Česka i nejvíce konzultoval. „Setkávali jsme se v létě a o Třinci mi vykládal jen pozitivní věci," prozrazuje 29letý obránce.

A po několika týdnech dal parťákovi z reprezentace za pravdu. „Prostředí a kluci jsou super. Přesně tak, jak mi to popisoval Gery. Zatím se mi tu velice líbí. Rodina je spokojená. Máme rádi hory, které jsou odsud kousek. To nám například v Torontu dost chybělo," svěřuje se urostlý chlapík.

Slovenský obránce Martin Marinčin na tréninku Ocelářů.

I tak mu první výstup na Chopok při týmovém soustředění v Nízkých Tatrách úplně nevoněl. „Tam to byl záhul celkově. Přišel jsem po dlouhé pauze, poslední zápas jsem odehrál v polovině března, a rovnou jsme měli výstup na Chopok, takže mi to dalo zabrat. Teď už se cítím velmi dobře," říká.

Marinčin působil v zámoří od roku 2010. Do NHL nakoukl poprvé v dresu Olejářů z Edmontonu o tři roky později. V sezoně 2017/2018 získal s týmem Toronto Marlies Calderův pohár pro vítěze AHL. Minulou sezonu už se do prvního mužstva Toronta nedostal a rozhodl se pro návrat do Evropy. Svou misi za oceánem ukončil s bilancí 227 zápasů v NHL, v nichž vstřelil pět gólů a přidal devětadvacet přihrávek. „O změně jsem přemýšlel už delší dobu, protože poslední sezony nebyly ideální. Hrával jsem málo a roky přibývají. O Třinci jsem se při setkáních s Gerym bavili často. Je to dobrá adresa, hraje se tady o pohár, k tomu Liga mistrů. Klub má vysoké ambice, což mě lákalo. Jsem vděčný za sezony v NHL, ale teď otvírám novou kapitolu," prohlásil Marinčin.

Cestu do Evropy přes KHL nevolil. V tom měl okamžitě jasno. „Do Ruska mě to netáhlo. Za prvé kvůli pandemii, navíc mám rodinu, malé miminko, takže jsme chtěli větší klid. Rusko jsme neřešili," tvrdí.

Ofenzivní bek přitom věří, že styl, který Třinci ordinuje trenér Václav Varaďa, mu bude sedět. „Považuju se za útočného obránce, přestože mi na farmě v zámoří říkali, že do NHL budu mít blíž, když budu více bránit. Tak jsem bránil, ale stále mě ofenzivní hokej baví. V dorostu, nebo možná i dřív, jsem jednu sezonu útočníka i hrál. Dost mi to pak v roli obránce pomohlo," uvádí třinecký bek, jenž příští týden v kvalifikačním turnaji na bratislavském ledě zabojuje se slovenskou reprezentací o účast na olympiádě v Pekingu.